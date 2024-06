Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli: le frasi più iconiche e l’amore per Maradona

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Ripercorriamo le sue frasi più famose e il suo amore per Diego Armando Maradona, “il dio del calcio”.

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Dopo aver guidato diverse squadre di alto livello in Serie A, come Atalanta, Juventus e Inter, e aver vissuto esperienze all’estero con Chelsea e Tottenham, il tecnico salentino approda alla corte di Aurelio De Laurentiis. Oltre ai successi in panchina, Conte è diventato famoso anche per le sue esternazioni colorite, che ne hanno fatto un personaggio carismatico e amato dai tifosi.

Le dieci frasi più famose di Antonio Conte

Ripercorriamo insieme alcune delle citazioni più iconiche del nuovo allenatore del Napoli:

“Non si può mangiare con 10 euro in un ristorante da 100 euro”

“Per vincere ci vuole testa, cuore e gambe. Non in quest’ordine preciso”

“Chi vince scrive, chi arriva secondo ha fatto un buon campionato ma non ha fatto la storia”

“Chi affronta la Juve fa sempre la partita della vita. Per noi è normale amministrazione”

“Il perdono fa parte del compito dell’allenatore, altrimenti su 25 calciatori ne salveresti 10”

“La Juve l’ho lasciata antipatica e l’ho trovata simpatica. Voglio che torni antipatica presto. Io se perdo muoio”

“Io vivo per la vittoria. In Nazionale chiamerò chi lo merita, voglio solo grandi uomini, dentro e fuori dal campo”

“Non è che ti svegli alla mattina e dici: oggi vinco. C’è un percorso da rispettare e non ci sono scorciatoie”

“Voglio continuare a crescere, a stupire me stesso e gli altri. La Juventus non è un punto di arrivo. Tutto per me è un punto di partenza”

“Più vai in vetta e più sono forti le folate di vento”

Conte, un maradoniano convinto: “Diego era il dio del calcio”

Antonio Conte non ha mai nascosto la sua ammirazione per Diego Armando Maradona, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi. In un’intervista, alla domanda su quale fosse il più grande campione che avesse conosciuto nella sua carriera, Conte rispose senza esitazioni: “Maradona, è stato il dio del calcio. Ero nel Lecce, maglia numero 4, e il 4 marcava il 10. Lui era a fine carriera e già un po’ sovrappeso. Mi massacrò. Per i compagni era il capo anche quando si limitava a respirare. Faccio una premessa, un singolo giocatore non vince da solo. A meno che quel singolo giocatore non sia Diego Maradona, quella è l’unica eccezione riconosciuta”.

Parole che testimoniano la stima e l’ammirazione di Conte per il Pibe de Oro, un legame speciale che ora si rinnova con l’approdo del tecnico salentino sulla panchina del Napoli, la città che ha amato e idolatrato Maradona come nessun’altra.

I tifosi azzurri sognano in grande con l’arrivo di Antonio Conte, sperando che la sua grinta, la sua esperienza e le sue frasi iconiche possano riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Un nuovo capitolo della storia del club partenopeo sta per iniziare, con un allenatore carismatico e vincente pronto a scrivere pagine indimenticabili.