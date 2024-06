Mercato Napoli, Conte sicuro: “Per l’attacco voglio lui, è la mia priorità”

Il nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte ha una sola priorità: portare Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il mercato estivo del Napoli sta per prendere forma, e sembra che Antonio Conte abbia una chiara visione dell’attacco della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico partenopeo avrebbe espresso una netta preferenza per Romelu Lukaku come rinforzo principale.

Il desiderio di Conte di avere Lukaku nella sua squadra è evidente, nonostante le sfide finanziarie che potrebbero presentarsi. Il Chelsea, attuale club del giocatore belga, è alla ricerca di opportunità per bilanciare i conti, ma al momento nessuna squadra sembra disposta a pagare la clausola rescissoria di 44 milioni di euro richiesta per il trasferimento. Ma il panorama potrebbe cambiare nel corso dell’estate, con il prezzo destinato a diminuire e le trattative a intensificarsi.

“La priorità di Conte e del ds Manna resta Romelu Lukaku. Il Chelsea deve vendere per alleggerire il bilancio e sistemare i conti, ma al momento nessuno è disposto a pagare la clausola rescissoria da 44 milioni di euro. Quella è la somma che vogliono i Blues per cedere il belga, cifra desinata a scendere nel corso dell’estate. È il gioco del mercato, vale per tutti i calciatori che non fanno parte dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori”.

Ma non è solo Lukaku ad attirare l’attenzione del Napoli. Il club sta anche monitorando Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, ma il suo prezzo sembra essere fuori dalla portata. Il giocatore svedese, autore di una stagione straordinaria in Primeira Liga con 29 gol, ha molte pretendenti, tra cui l’Arsenal, e il prezzo richiesto dal club portoghese si aggira intorno ai 100 milioni di euro.