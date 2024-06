Cerchione: “Lukaku al Napoli? Il club è disposto a pagare tutto l’ingaggio”

L’esperto di calcio Luca Cerchione si è soffermato sull’interesse del Napoli e di Conte per Romelu Lukaku e su una possibile trattativa.

Il Napoli si posiziona in pole position per assicurarsi Romelu Lukaku come nuovo centravanti, con Antonio Conte che spinge per una riunione tra il belga e la maglia azzurra. Ma il percorso verso l’accordo non è privo di ostacoli, con il Chelsea che fissa un prezzo elevato per il giocatore.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa, il club londinese starebbe cercando di monetizzare sulla cessione di Lukaku, con una richiesta che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il Napoli sembra orientato verso un accordo di prestito, con l’ingaggio del giocatore interamente a carico degli azzurri.

Luca Cerchione, giornalista esperto di calcio, ha sottolineato su Twitter che, al momento, l’unica opzione considerata dal Napoli sarebbe un prestito con un oneroso ingaggio pagato direttamente dal club partenopeo. Si scarta invece l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo, data l’età del giocatore e le implicazioni finanziarie che ne deriverebbero:

“Lukaku al Napoli, ad oggi, può essere una pista solo alle condizioni del club, ovverosia prestito – anche oneroso – con ingaggio pagato dagli azzurri. Non viene presa in considerazione l’idea dell’acquisto del cartellino, men che meno alla cifra della clausola rescissoria in favore del Chelsea, in quanto, per età, l’attaccante belga è ritenuto non futuribile”.

Questo approccio del Napoli potrebbe essere motivato dalle considerazioni sul valore a lungo termine di un investimento su Lukaku, considerando la sua età e la natura delle richieste del Chelsea. Inoltre, il prestito potrebbe offrire al Napoli la possibilità di valutare più attentamente l’impatto del giocatore sulla squadra e sulle dinamiche del campionato italiano.

Le condizioni imposte dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbero quindi essere cruciali per la conclusione della trattativa. Il club partenopeo sembra disposto a fare un investimento significativo per portare Lukaku al Maradona, dimostrando determinazione nell’ottenere il rinforzo desiderato da Conte.