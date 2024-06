Il Napoli punta a cedere Osimhen prima del ritiro di Dimaro

Il giornalista Pasquale Tina si è soffermato sulla possibile cessione di Victor Osimhen e sulla campagna acquisti del Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è sul filo del rasoio, con il club partenopeo che mira a cedere il giocatore prima del ritiro estivo a Dimaro. Questo movimento, secondo gli esperti di mercato, potrebbe avere un impatto significativo sulla campagna acquisti del club.

Pasquale Tina, giornalista di Radio Marte e ben informato sugli affari del Napoli, ha sollevato la questione durante l’ultima puntata di Marte Sport Show. Ha sottolineato come l’ingaggio massiccio di Osimhen, frutto del suo rinnovo contrattuale della scorsa stagione, stia creando tensioni nel bilancio del club, soprattutto considerando che altri giocatori chiave non godono di simili benefici finanziari.

“Osimhen parteciperà al ritiro di Dimaro o potrebbe decidere di astenersi, in attesa di una nuova destinazione?” si chiede Tina. “La sua partenza potrebbe essere imminente, con il Napoli che sta valutando varie opzioni, inclusa la possibilità di accettare contropartite per ridurre l’impatto economico della cessione.”

In particolare, il Napoli sembra interessato a due attaccanti: Romelu Lukaku e Artem Dovbyk. Entrambi i giocatori sono considerati validi rinforzi per la squadra, con caratteristiche che potrebbero adattarsi perfettamente al gioco voluto dal tecnico. Ma il loro possibile acquisto sembra essere legata alla cessione di Osimhen.

“Lukaku rappresenterebbe un valore aggiunto, nonostante la sua età,” spiega Tina. “Dovbyk, invece, è visto come un centravanti valido, con caratteristiche che si adattano al modulo di gioco del Napoli. Ma prima di stringere accordi con questi giocatori, il club deve risolvere la questione legata a Osimhen.”

Il tempo stringe per il Napoli, con il ritiro estivo in vista e il mercato che si sta già muovendo freneticamente. Resta da vedere se il club sarà in grado di chiudere la cessione di Osimhen e procedere con i suoi piani di rinforzo in attacco.