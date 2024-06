Napoli in trattativa per Buongiorno, Romano: “Accordo vicino. E’ lui la priorità di Conte”

Il club azzurro si avvicina al grande investimento per il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno: Romano conferma l’interesse del Napoli.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli sta facendo passi concreti per assicurarsi Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, in una mossa che potrebbe rivelarsi fondamentale per la sua campagna di rafforzamento estivo. Le ultime notizie sul fronte del calciomercato, riportate dall’esperto Fabrizio Romano e confermate dal giornalista Matteo Moretto, indicano un’accelerazione nelle trattative tra il club azzurro e i rappresentanti del giocatore granata.

Secondo quanto dichiarato da Romano, il Napoli è determinato a trovare un accordo per portare Buongiorno a vestire la maglia azzurra, con il tecnico Conte che lo considera un obiettivo prioritario per la propria difesa. Sebbene non ci siano ancora trattative ufficiali tra Napoli e Torino, il club partenopeo sta già pianificando un’offerta per soddisfare le richieste del club granata. Ecco quanto dichiarato da Romano:

“Il Napoli sta avanzando nelle trattative per trovare l’accordo con Alessandro Buongiorno come nuovo difensore centrale. Conte vuole Buongiorno come obiettivo prioritario. Ancora nessuna trattativa tra Napoli e Torino, ma il Napoli sta già pensando all’offerta da formulare”.

Le conferme di Matteo Moretto aggiungono ulteriore sostanza alle voci di mercato, evidenziando un crescente interesse da entrambe le parti nell’avvicinarsi a un’intesa. Nuovi contatti sono stati stabiliti negli ultimi giorni, indicando un riscaldamento delle trattative e un progressivo avvicinamento alla cifra richiesta dal Torino, stimata intorno ai 40 milioni di euro.

“Il Napoli alza il pressing per Alessandro Buongiorno del Toro. Negli ultimi giorni nuovi contatti tra le parti e passi verso una possibile intesa sul contratto del difensore. Non c’è ancora una trattativa ufficiale tra club, ma il Napoli è pronto a un grande investimento avvicinandosi alla richiesta di 40 milioni di euro del Torino”.