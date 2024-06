Buongiorno è la priorità di Conte, il difensore vuole il Napoli: il punto sul trasferimento

E’ Alessandro Buongiorno il grande obiettivo di mercato per la difesa del ‘nuovo’ Napoli di Conte in vista della nuova stagione.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo del Napoli sta per entrare nel vivo, e i partenopei non intendono perdere tempo nel rafforzare la propria difesa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il club azzurro ha individuato in Alessandro Buongiorno il proprio obiettivo principale per la prossima stagione.

Il difensore centrale del Torino sembra essere il favorito del nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, che vorrebbe vederlo presto vestire la maglia azzurra. Tuttavia, ci sono tensioni riguardo al prezzo del giocatore, con il presidente granata Urbano Cairo che potrebbe alzare ulteriormente le richieste dopo gli Europei.

In un recente incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e l’agente di Buongiorno, sembra che le intenzioni del giocatore siano chiare: il Napoli è la sua destinazione preferita. L’entusiasmo di Buongiorno nel giocare per la squadra di Conte è evidente, con il desiderio di diventare un punto di riferimento della difesa partenopea e di calcare il palcoscenico dello stadio Maradona.

L’interesse reciproco sembra promettente, e ora i tifosi azzurri attendono con trepidazione gli sviluppi delle trattative nelle prossime settimane. Restate connessi per tutte le ultime novità sul trasferimento di Buongiorno al Napoli.