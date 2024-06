Nodo Simeone, incalzano le voci d’addio: il Napoli valuta i possibili sostituti

Il Napoli valuta sostituti per Simeone: le ultime notizie sul calciomercato e le possibili opzioni per rinforzare la squadra.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli si prepara a risolvere un nodo importante nella sua rosa in vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro si trova ad affrontare la questione relativa al futuro di Giovanni Simeone, attaccante argentino che ambisce a un ruolo più centrale nella squadra.

Il tecnico del Napoli, desideroso di consolidare un gruppo di giocatori di alto livello, sta valutando diverse opzioni per rispondere alle richieste di Simeone. Il Corriere dello Sport indica che il Napoli ha già individuato due potenziali sostituti nel caso in cui l’argentino decida di lasciare il club.

Il primo nome sulla lista è quello di Lorenzo Lucca, 23 anni, attualmente in forza all’Udinese ma di proprietà del Pisa. Il club friulano sarebbe pronto a riscattarlo per 8 milioni di euro, aprendo così la strada per un suo trasferimento al Napoli.

“Parallelamente c’è da risolvere il nodo-Simeone. Lui vuole continuità, legittimamente, e il Napoli valuta profili nel caso dovesse partire: Lorenzo Lucca, 23 anni, è il primo nome. L’Udinese lo riscatterà dal Pisa per 8 milioni e poi si potrà affondare”.

Un’altra opzione considerata dal club partenopeo è Jorgen Strand Larsen, attaccante norvegese di 24 anni attualmente al Celta Vigo. Il Napoli avrebbe messo gli occhi su di lui come possibile alternativa a Simeone.

La situazione di Simeone è complessa: desideroso di ottenere maggior spazio di gioco, l’attaccante argentino non vorrebbe trascorrere un altro anno in panchina al Napoli. Nonostante abbia vissuto momenti di successo con la squadra azzurra, vincendo anche uno Scudetto, Simeone ambisce a un ruolo da titolare e potrebbe essere tentato dall’idea di trasferirsi altrove per trovare più spazio.

Nelle prossime settimane, dunque, si preannunciano sviluppi significativi per quanto riguarda il futuro di Simeone e il possibile arrivo dei suoi sostituti. Il Napoli, nel frattempo, resta concentrato sul mercato estivo, pronto a prendere decisioni strategiche per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.