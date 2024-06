Napoli al lavoro sul mercato, Tuttosport: “Presentata offerta di 35 milioni per Santiago Gimenez”

Non solo Lukaku nel mirino del club azzurro: il Napoli si è mosso anche per Santiago Gimenez, attaccante del PSV.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli sta affilando le armi per potenziare la sua squadra sotto la guida di Antonio Conte, e mentre si guarda attorno per rinforzare il reparto offensivo, tutto sembra ruotare attorno alla situazione di Victor Osimhen. Nel frattempo, il club azzurro sta tenendo d’occhio alcuni calciatori di grande interesse. Tra i principali nomi sulla lista dei desideri c’è quello di Romelu Lukaku, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza azzurra sta muovendosi concretamente anche per Santiago Gimenez, attaccante attualmente sotto contratto con il PSV.

Nell’articolo di oggi di Tuttosport si legge: “In avanti, oltre a Romelu Lukaku, tra gli obiettivi c’è anche Santiago Gimenez, l’attaccante argentino, ma naturalizzato messicano, che non vede l’ora di indossare la maglia del suo mito Maradona. La dirigenza azzurra è al lavoro e ha presentato una prima offerta di 35 milioni di euro per il giocatore”.

Resta da vedere se nei prossimi giorni si registreranno ulteriori sviluppi riguardo alla trattativa per Gimenez. La mossa del Napoli dimostra la determinazione del club ad assicurarsi rinforzi di qualità in vista della prossima stagione. Con l’interesse per giocatori del calibro di Lukaku e Gimenez, i tifosi azzurri possono nutrire speranze di vedere una squadra ancora più competitiva sul campo.