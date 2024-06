Incontro Napoli-PSG per Osimhen, De Laurentiis rilancia per Buongiorno – IL MATTINO

Il Napoli di Conte è al lavoro per rinforzare la rosa: incontro con il PSG per Osimhen, si punta a Buongiorno del Torino. Le ultime notizie.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con il neo-allenatore Antonio Conte determinato a plasmare la squadra secondo le sue idee. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, mentre Gaetano, Folorunsho e Caprile sono già stati aggregati al gruppo per le prime settimane di ritiro, il fulcro delle trattative ruota attorno al futuro di Victor Osimhen.

Incontro Napoli-PSG per Osimhen

Il presidente Aurelio De Laurentiis, forte degli ottimi rapporti con la dirigenza del Paris Saint-Germain, è in contatto diretto con il club francese per discutere della cessione del bomber nigeriano. “Si arriverà a una soluzione entro un paio di settimane”, scrive “Il Mattino”, con il PSG in pole position e Arsenal, Chelsea e Manchester United alla finestra.

In caso di partenza di Osimhen verso il Chelsea, il Napoli potrebbe virare su Romelu Lukaku, considerato da Conte “l’erede perfetto di Osimhen“, nonostante l’ingaggio elevato.

Rinnovi in casa Napoli: Kvaratskhelia e Meret

Parallelamente, il Napoli lavora per blindare i suoi gioielli: è in agenda il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, probabilmente con l’inserimento di una clausola rescissoria, mentre Alex Meret è vicino al prolungamento fino al 2027, secondo quanto riportato da “Il Mattino”.

Obiettivi di mercato per rinforzare la rosa

Per quanto riguarda i rinforzi, “Conte ha chiesto sei-sette innesti per migliorare la rosa”, si legge su “Il Mattino”. In difesa, piacciono Mario Hermoso, che “ha avuto una lunga chiacchierata con il club azzurro”, e Alessandro Buongiorno del Torino, anche se per quest’ultimo “serviranno almeno 50 milioni”. A centrocampo, si seguono Dovbyk e Gudmusson, mentre nel Verona c’è interesse per Suslov. In attacco, oltre a Lukaku, il Napoli valuta le “scommesse” Ngonge (20 milioni) e Lindstrom (30 milioni).

Il caso Di Lorenzo

Infine, tiene banco il caso Giovanni Di Lorenzo: “Martedì il suo agente incontrerà Oriali e Conte per fare chiarezza sulla rottura”, riporta “Il Mattino”. Se resterà, il terzino manterrà la fascia da capitano.

Conte è al lavoro per costruire un Napoli competitivo su tutti i fronti, tra conferme, rinnovi e nuovi acquisti. I tifosi azzurri sognano in grande, sperando che la rivoluzione del tecnico salentino porti i frutti sperati.