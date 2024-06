Napoli, nuovo obiettivo per la fascia sinistra: Miguel Gutierrez del Girona

Il Napoli di Antonio Conte punta Miguel Gutierrez del Girona per rinforzare la fascia sinistra. Il giocatore è uno dei migliori nel suo ruolo in Spagna.

Il Napoli cerca rinforzi per la fascia sinistra

Il Napoli di Antonio Conte è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino un nuovo obiettivo per la fascia sinistra: si tratta di Miguel Gutierrez, talentuoso esterno del Girona.

Gutierrez, uno dei migliori nel suo ruolo in Spagna

Miguel Gutierrez è considerato uno dei migliori esterni sinistri del campionato spagnolo. Il giovane calciatore, classe 2001, si è messo in luce con la maglia del Girona, attirando l’attenzione di diversi club europei. Secondo Di Marzio, il Napoli sarebbe fortemente interessato al giocatore, vista anche la necessità di rinforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione.

Il Napoli di Conte punterà sul 3-4-3

L’interesse del Napoli per Gutierrez è strettamente legato alle idee tattiche del nuovo allenatore Antonio Conte. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio, il tecnico leccese punterà sul 3-4-3, un modulo che prevede l’utilizzo di esterni a tutta fascia. In questo contesto, l’arrivo di un giocatore tecnico e di qualità come Miguel Gutierrez potrebbe rivelarsi un innesto prezioso per la squadra partenopea.

Gutierrez, un profilo giovane e di prospettiva

Miguel Gutierrez rappresenta un profilo giovane e di grande prospettiva. A soli 22 anni, lo spagnolo ha già dimostrato di possedere qualità tecniche e tattiche di alto livello, unendo velocità, dribbling e capacità di cross. Un giocatore che potrebbe crescere ulteriormente sotto la guida di un allenatore esperto come Antonio Conte e contribuire in modo significativo al gioco offensivo del Napoli.

Il Napoli al lavoro per rinforzare la rosa

L’interesse per Miguel Gutierrez conferma la volontà del Napoli di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte in panchina, sta lavorando attivamente sul calciomercato per consegnare al tecnico leccese una squadra competitiva e in grado di lottare per traguardi importanti sia in Italia che in Europa. L’esterno del Girona potrebbe essere solo il primo di una serie di colpi messi a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna.