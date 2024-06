Napoli a un passo da Mario Hermoso: trattativa ai dettagli finali – DAZN

Il Napoli vicino all’acquisto di Mario Hermoso: ultimi dettagli da definire, si punta a chiudere la prossima settimana. Pronto un triennale con opzione.

Il Napoli sembra essere vicinissimo a mettere le mani su Mario Hermoso, difensore spagnolo che potrebbe diventare un nuovo giocatore azzurro già la prossima settimana. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, la trattativa per portare il calciatore all’ombra del Vesuvio sarebbe entrata nella fase decisiva, con il club partenopeo che sta lavorando alacremente per chiudere l’affare.

Il Napoli a un passo dall’acquisto di Mario Hermoso

L’interesse del Napoli per Hermoso non è certo una novità: il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna avevano infatti avviato i contatti con l’entourage del giocatore lo scorso 9 aprile. Dopo mesi di trattative, ora sembrano esserci tutte le condizioni per arrivare alla fumata bianca. Gli ultimi dettagli da definire riguarderebbero i bonus legati al rendimento del calciatore, ma la fiducia sulla buona riuscita dell’operazione è alta.

Conte vuole Hermoso per rinforzare la difesa

L’arrivo di Mario Hermoso al Napoli risponderebbe alle esigenze tattiche del nuovo allenatore Antonio Conte, che avrebbe espressamente richiesto rinforzi in difesa. L’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Inter considera l’innesto di un difensore di esperienza e qualità come una priorità per dare solidità al reparto arretrato azzurro e permettere alla squadra di competere ad alti livelli.

Un triennale con opzione per lo spagnolo

Secondo quanto rivelato da Accomando, il Napoli sarebbe pronto a offrire a Mario Hermoso un contratto triennale con opzione per un ulteriore anno. Un accordo che testimonierebbe la grande fiducia riposta dal club partenopeo nelle qualità del difensore spagnolo, considerato un elemento di spessore per il presente e per il futuro della squadra azzurra.

Non solo Hermoso: piace anche Buongiorno

Mario Hermoso potrebbe non essere l’unico rinforzo per la difesa del Napoli in questa sessione di calciomercato. Il club di Aurelio De Laurentiis starebbe infatti monitorando con grande attenzione anche la situazione di Alessandro Buongiorno, giovane e promettente difensore italiano che piace molto ad Antonio Conte. Un doppio colpo che, se concretizzato, regalerebbe al tecnico leccese una retroguardia di assoluto valore per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.