Napoli pressing su Buongiorno e Hermoso: Manna vuole il doppio colpo in difesa

Il Napoli punta forte su Alessandro Buongiorno del Torino e tratta con Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid. Manna vuole regalare a Conte una difesa top.

Il Napoli è determinato a portare Alessandro Buongiorno all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo è l’unico ad aver presentato un’offerta concreta per il difensore centrale del Torino: 35 milioni di euro più 5 di bonus. Una proposta che testimonia la ferma volontà del direttore sportivo Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis di assicurarsi le prestazioni del giovane talento italiano.

Cairo attende un rilancio, ma il Napoli è in pole position

Nonostante l’offerta sostanziosa del Napoli, il presidente del Torino Urbano Cairo sembra attendere un ulteriore rilancio per lasciar partire Buongiorno. Tuttavia, al momento, quello azzurro è l’unico club ad aver mosso passi concreti per il difensore, mettendo il Napoli in una posizione di vantaggio nella trattativa.

Manna tratta anche con Hermoso: l’obiettivo è un doppio colpo in difesa

Ma le ambizioni del Napoli sul mercato non si fermano a Buongiorno. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta trattando parallelamente anche con l’entourage di Mario Hermoso, difensore spagnolo di 28 anni svincolato dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. L’obiettivo è quello di regalare ad Antonio Conte un doppio colpo in difesa, per rinforzare un reparto che il tecnico ritiene fondamentale per il suo progetto.

Hermoso, un parametro zero di qualità e personalità

Mario Hermoso, oltre alle indiscusse qualità tecniche, porta con sé anche una forte personalità e un carattere da leader. Da svincolato, il difensore spagnolo cerca un accordo economicamente vantaggioso, consapevole del proprio valore sul mercato. La concorrenza per Hermoso non manca, ma il Napoli sembra intenzionato a fare sul serio per assicurarsi le sue prestazioni.

Manna al lavoro per accontentare Conte e rinforzare la difesa azzurra

Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare la difesa del Napoli secondo le richieste di Antonio Conte. Il doppio colpo Buongiorno-Hermoso sarebbe un segnale forte delle ambizioni del club partenopeo, deciso a costruire una squadra competitiva per lottare su tutti i fronti nella prossima stagione.

I tifosi azzurri sognano una difesa di alto livello e sperano che la dirigenza riesca a chiudere entrambe le trattative in tempi brevi. Con Buongiorno e Hermoso a disposizione di Conte, il Napoli avrebbe un reparto arretrato di assoluto valore, pronto a fare la differenza sia in Serie A che nelle coppe europee.

Non resta che attendere gli sviluppi del calciomercato nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: il Napoli è determinato a regalare ad Antonio Conte una difesa top per puntare in alto nella prossima stagione.