Pedullà: “Juve- Hermoso non ci sono i margini, dialoghi con il Napoli. Buongiorno resta la priorità. Conte vuole Chiesa”

Il Napoli ha avviato contatti per Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, ma Alessandro Buongiorno del Torino resta il primo obiettivo per la difesa. Intanto, Conte chiede Chiesa.

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, il club partenopeo avrebbe avviato contatti per Mario Hermoso, difensore centrale dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto.

Nonostante l’interesse per il giocatore spagnolo, però, il Napoli continua a considerare Alessandro Buongiorno del Torino come il primo nome sulla propria lista per il reparto arretrato.

Hermoso-Juve, nessun margine: il difensore dialoga con il Napoli

Nelle ultime ore, il nome di Mario Hermoso era stato accostato anche alla Juventus. Tuttavia, secondo Pedullà, non ci sarebbero margini per un approdo del difensore in bianconero: “La Juve ha deciso di resistere a qualsiasi offerta per Bremer, è convinta di prendere Calafiori e al momento si ferma così”.

Hermoso, classe 1995, sembra ormai destinato a lasciare l’Atletico Madrid al termine della stagione. Oltre al Napoli, sul giocatore ci sarebbero proposte dalla Premier League, in particolare dall’Aston Villa. Una decisione definitiva sul suo futuro è attesa a breve.

Conte chiede Federico Chiesa per il suo Napoli

Ma il calciomercato del Napoli non si ferma alla difesa. Alfredo Pedullà rivela che Antonio Conte, nuovo allenatore azzurro, avrebbe espressamente richiesto Federico Chiesa per rinforzare l’attacco partenopeo.

“Antonio Conte ha chiesto Chiesa, c’è da sempre anche la Roma, ci saranno incontri. Per la Juventus è sul mercato, situazione non definita e da seguire nei prossimi giorni”, spiega l’esperto di Sportitalia.

Il Napoli cerca rinforzi di qualità per accontentare Conte

L’interesse per giocatori come Mario Hermoso e Federico Chiesa dimostra la volontà del Napoli di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Con Antonio Conte in panchina, il club partenopeo cerca profili di qualità ed esperienza per rinforzare la rosa in tutti i reparti.

Nonostante le trattative per Hermoso e Chiesa, il Napoli non perde di vista le proprie priorità: Alessandro Buongiorno resta il primo obiettivo per la difesa, mentre sul fronte offensivo si valutano diverse opzioni per accontentare le richieste di Conte.

I tifosi azzurri sognano in grande e sperano che il calciomercato possa regalare al nuovo allenatore gli innesti giusti per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le prossime settimane si preannunciano intense e ricche di novità per il club partenopeo, con la dirigenza al lavoro per costruire un Napoli sempre più competitivo e ambizioso.