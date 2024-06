Conte telefonata a Lukaku: il Napoli blocca il belga – SKY

Antonio Conte ha telefonato a Romelu Lukaku per portarlo al Napoli. Il belga è stato moralmente bloccato, ma per l’affare serve prima cedere Victor Osimhen.

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, ha le idee chiare per rinforzare la rosa azzurra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da SKY Sport 24, il tecnico salentino avrebbe personalmente telefonato a Romelu Lukaku, attaccante belga in uscita dal Chelsea, per convincerlo a trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Conte vuole Lukaku al Napoli: telefonata al belga

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di SKY Sport, ha svelato i dettagli della trattativa: “C’è stata una telefonata tra Conte e Lukaku in queste ore. L’allenatore ha moralmente bloccato il belga”. Un segnale forte della volontà di Conte di puntare su un attaccante che conosce bene e con cui ha già lavorato con successo all’Inter.

Il Chelsea apre alla cessione di Lukaku, ma solo a titolo definitivo

Romelu Lukaku, reduce da una stagione in prestito alla Roma, è in uscita dal Chelsea. Il club londinese, però, non è disposto ad accettare nuovi prestiti e vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, con il pagamento della clausola rescissoria da 38 milioni di euro. Uno sconto potrebbe essere possibile, ma la volontà dei Blues è chiara: Lukaku partirà solo a fronte di un’offerta congrua.

L’affare Lukaku legato alla cessione di Osimhen: l’Arsenal in pole

Ma c’è un ostacolo sulla strada che porta Lukaku al Napoli: Victor Osimhen. Secondo Marchetti, “a bloccare l’affare è Osimhen e la sua possibile cessione. Quindi bisogna prima aspettare una sua uscita”. Il nigeriano è nel mirino di diversi club europei, con l’Arsenal in pole position. I Gunners, però, prima di affondare il colpo devono effettuare alcune cessioni.

I tifosi sognano l’attacco Lukaku-Kvaratskhelia

L’idea di vedere Romelu Lukaku al fianco di Khvicha Kvaratskhelia fa sognare i tifosi del Napoli. Un attacco di potenza, velocità e tecnica, che con Conte in panchina potrebbe far scintille in Serie A e in Europa. Ma per trasformare il sogno in realtà, il Napoli dovrà prima risolvere il rebus Osimhen e incassare il tesoretto necessario per convincere il Chelsea a lasciar partire il suo centravanti.

La telefonata di Antonio Conte a Romelu Lukaku è solo il primo passo di una trattativa che si preannuncia lunga e complessa. Ma la volontà del tecnico salentino di riabbracciare il belga è forte e il Napoli farà di tutto per accontentare il suo nuovo allenatore. I tifosi azzurri sperano che l’asse Conte-Lukaku, già vincente all’Inter, possa riformarsi all’ombra del Vesuvio per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.