Antonio Conte, neo-allenatore del Napoli, ha di fronte a sé una sfida impegnativa: ricucire lo strappo con il capitano Giovanni Di Lorenzo, che tramite il suo agente ha manifestato la volontà di lasciare il club nella prossima sessione di mercato. Il terzino, deluso dalla disastrosa annata post-scudetto, non si è sentito adeguatamente tutelato dalla società e ha deciso di cambiare aria. Conte, però, lo considera un elemento imprescindibile del suo progetto tecnico e farà di tutto per trattenerlo.

Telefonata di Conte e Oriali a Di Lorenzo: “Sei al centro del progetto”

Secondo le indiscrezioni raccolte, Antonio Conte e Gabriele Oriali, suo fidato collaboratore, hanno già avuto contatti diretti con Giovanni Di Lorenzo per cercare un punto d’incontro. Il nuovo allenatore del Napoli ha comunicato al capitano di ritenerlo incedibile, apprezzandone le qualità umane e professionali e ribadendo la sua centralità nel progetto tecnico azzurro. Anche Oriali ha telefonato personalmente a Di Lorenzo, a dimostrazione della volontà del nuovo staff di puntare forte sul terzino.

Summit con l’agente di Di Lorenzo in programma la prossima settimana

Ma i contatti telefonici sono solo il primo passo. All’inizio della prossima settimana, Antonio Conte incontrerà l’agente di Giovanni Di Lorenzo per discutere del futuro del capitano azzurro. Un summit cruciale per capire se ci sono margini per ricucire lo strappo e convincere Di Lorenzo a restare al Napoli, nonostante la delusione per la passata stagione.

Di Lorenzo tra i primi a caldeggiare l’arrivo di Conte al Napoli

Interessante notare come, secondo voci di corridoio insistenti, proprio Giovanni Di Lorenzo sarebbe stato uno dei primi a caldeggiare l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Un segnale che fa ben sperare per l’esito dell’operazione convincimento messa in atto dal nuovo allenatore azzurro.

I tifosi sperano in un lieto fine nella vicenda Di Lorenzo

I tifosi del Napoli seguono con apprensione gli sviluppi della vicenda Di Lorenzo. Il capitano è un giocatore molto amato dalla piazza partenopea, che spera in un lieto fine e nella sua permanenza in maglia azzurra. Con Antonio Conte al timone e una ritrovata centralità nel progetto tecnico, Di Lorenzo potrebbe decidere di dare fiducia al nuovo corso del Napoli e guidare la squadra verso una stagione di riscatto.

Non resta che attendere l’esito del summit tra Antonio Conte e l’agente di Giovanni Di Lorenzo per capire se il capitano sarà ancora un pilastro del Napoli nella prossima stagione. Le premesse per una ricucitura sembrano esserci, ma nel calciomercato nulla è scontato fino alle firme sui contratti. I tifosi azzurri incrociano le dita e sperano che la determinazione di Conte possa fare la differenza anche in questa delicata trattativa.