Napoli, Conte: ecco quando ci sarà la presentazione e il primo raduno

Antonio Conte ha cominciato la sua avventura sulla panchina del Napoli. Ecco quando è prevista la presentazione ufficiale del tecnico salentino.

Mercoledì è stato il giorno dell’ufficialità: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo l’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis e il neo direttore sportivo Giovanni Manna in un ristorante di Roma martedì sera, la firma sul contratto è arrivata nella mattinata di mercoledì presso la sede della FilmAuro, con tanto di annuncio pubblico.

Conte non vede l’ora di iniziare: al lavoro sul calciomercato con Manna e De Laurentiis

L’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Inter è carico e motivato per questa nuova avventura in azzurro. Conte non vede l’ora di mettersi al lavoro e trasmettere le sue idee ai nuovi calciatori. In attesa di poter scendere in campo, il mister è già operativo sul fronte calciomercato, in sinergia con Manna, De Laurentiis e la squadra mercato del Napoli. Quotidiani e fitti i colloqui per farsi trovare pronti all’inizio della sessione estiva di trattative.

Il programma di Conte: presentazione, raduno e ritiri estivi

La prossima settimana segnerà i primi passi di Antonio Conte al Napoli. Il tecnico è atteso al Konami Training Center di Castel Volturno, quartier generale azzurro, insieme al suo staff. In programma anche una visita alle sedi dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, per prendere confidenza con i luoghi in cui la squadra svolgerà la preparazione precampionato.

Tra una decina di giorni è prevista la conferenza stampa di presentazione di Conte, con la location ancora da definire ma che si preannuncia suggestiva e ricca di fascino. Il 7 luglio, invece, è la data fissata per il raduno della squadra, con i primi test atletici, le visite mediche e una piccola sgambata.

Il ritiro di Dimaro è in programma dall’11 al 21 luglio, mentre quello di Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto, anche se quest’ultimo sarà accorciato di almeno un giorno per la concomitanza con il primo turno di Coppa Italia.

I tifosi sognano in grande con Conte alla guida del Napoli

L’arrivo di un allenatore del calibro di Antonio Conte ha acceso l’entusiasmo della tifoseria napoletana, che sogna in grande per la prossima stagione. Con un tecnico vincente e carismatico alla guida, il Napoli punta a recitare un ruolo da protagonista in Serie A e nelle coppe europee.

Mentre il calciomercato entra nel vivo, i supporters azzurri non vedono l’ora di abbracciare il loro nuovo condottiero e di vivere un’annata ricca di emozioni e, si spera, di successi. L’era Conte al Napoli è ufficialmente iniziata e promette scintille.