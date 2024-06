Il Napoli deve fare i conti con un’inattesa grana interna: il “caso” Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, attraverso le parole del suo procuratore Mario Giuffredi, ha manifestato apertamente la volontà di lasciare il club partenopeo. Inter e soprattutto Juventus sarebbero le squadre interessate al terzino della Nazionale.

Conte vuole trattenere Di Lorenzo: in programma un summit con l’agente Giuffredi

Ma Antonio Conte, neo allenatore del Napoli, non ha intenzione di perdere uno dei suoi pupilli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino è pronto a intervenire in prima persona per ricucire lo strappo con Di Lorenzo. Conte avrebbe programmato un incontro con Mario Giuffredi, agente del giocatore, per affrontare la questione e trovare una soluzione.

Conte ci metterà la faccia: “Di Lorenzo è imprescindibile per il mio Napoli”

La Gazzetta dello Sport scrive: “Conte ha voglia di prendere in mano la situazione e cominciare il lavoro di riavvicinamento tra società e capitano. Ci metterà la faccia lui, in un incontro che avverrà all’inizio della prossima settimana con l’agente, perché Giovanni ora deve pensare solo all’Europeo, giustamente”.

Durante il summit, Conte ribadirà l’importanza di Di Lorenzo nel suo progetto tecnico: “Conte confermerà che Di Lorenzo per lui è un giocatore imprescindibile per il nuovo progetto Napoli, uno dei pilastri della nuova era. E dunque basta tensione, bisogna lavorare tutti insieme per ricucire e riportare il sereno in città: il capitano non si tocca, non c’è altra soluzione del Napoli nel suo futuro”.

Segnali di apertura da parte di Giuffredi: primo passo verso la riconciliazione

La disponibilità di Mario Giuffredi a incontrare Antonio Conte e discutere del futuro di Giovanni Di Lorenzo sembra essere un primo segnale di apertura verso una possibile riconciliazione. La Gazzetta dello Sport sottolinea: “L’apertura al confronto da parte dell’agente di Di Lorenzo è comunque già di suo un piccolo passo di riavvicinamento”.

Ora toccherà ad Antonio Conte utilizzare tutto il suo carisma e la sua abilità di mediatore per convincere Di Lorenzo a restare al Napoli e a guidare la squadra nella nuova era sotto la sua gestione tecnica. I tifosi azzurri sperano in un lieto fine della vicenda e nella permanenza del loro capitano, considerato un pilastro imprescindibile della squadra.