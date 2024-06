Conte e Lukaku parlano del Napoli: il Chelsea apre allo sconto per il bomber belga

Romelu Lukaku è il primo nome per l’attacco del Napoli. Contatti con Antonio Conte, suo estimatore. Il Chelsea disposto a uno sconto sulla clausola rescissoria.

Con la probabile partenza di Victor Osimhen, il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il primo nome sulla lista di Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, è quello di Romelu Lukaku, centravanti belga particolarmente apprezzato dal neo-allenatore Antonio Conte.

Feeling speciale tra Conte e Lukaku: contatti diretti per parlare del Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, esiste un feeling speciale tra Antonio Conte e Romelu Lukaku, un rapporto diretto che va oltre il semplice legame professionale. I due si sarebbero sentiti di recente, nei giorni della firma di Conte con il Napoli, proprio per parlare dell’ipotesi di tornare a lavorare insieme dopo l’esperienza condivisa all’Inter.

“L’allenatore avrebbe parlato con Rom anche ora, di recente, nei pressi della firma con il Napoli. E gli avrebbe parlato proprio del Napoli. Dell’ipotesi di tornare a lavorare insieme tre anni dopo l’ultima volta. Dall’altro capo del Paese. In coppia”, scrive il quotidiano romano.

Clausola rescissoria da 44 milioni, ma il Chelsea è disposto a uno sconto

Romelu Lukaku è legato al Chelsea da un contratto fino al 2026, con un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, cifre improponibili per il calcio italiano. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro. Tuttavia, i Blues sembrano disposti a venire incontro al Napoli per agevolare la trattativa.

“Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro, ma i Blues potrebbero venderlo per 20-25 milioni”, rivela il Corriere dello Sport. Uno sconto significativo che renderebbe l’operazione più abbordabile per le casse del club partenopeo.

Il Napoli pronto a scommettere su Lukaku per l’era Conte

L’interesse del Napoli per Romelu Lukaku sembra essere concreto e la volontà di Antonio Conte di riabbracciare il suo pupillo potrebbe essere decisiva per la buona riuscita della trattativa. Con uno sconto del Chelsea sulla clausola rescissoria, gli azzurri sarebbero pronti a scommettere sul bomber belga per aprire al meglio l’era Conte.

I tifosi del Napoli sognano un attacco stellare con Lukaku al centro del progetto tecnico di Antonio Conte. L’intesa tra i due, già dimostrata ai tempi dell’Inter, potrebbe essere l’arma in più per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ora non resta che attendere gli sviluppi del calciomercato, ma la pista Lukaku-Napoli sembra essere sempre più calda.