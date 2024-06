Di Lorenzo-Juventus, Schira: “Feeling con Giuntoli da anni, occhio al colloquio con Conte”

Nicolò Schira svela il feeling tra Di Lorenzo e Giuntoli e l’interesse della Juventus Conte pronto a un colloquio con il suo agente.

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, il futuro di Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere lontano dal Napoli. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, Schira ha svelato alcuni retroscena sulla situazione del terzino azzurro e sull’interesse della Juventus.

“Feeling tra Di Lorenzo e Giuntoli dura da anni, la Juve non è convinta di Danilo”

“Il feeling tra Di Lorenzo e Giuntoli dura da anni, c’è stima per i valori umani oltre che tecnici”, ha dichiarato Schira, sottolineando il legame tra il terzino del Napoli e il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Un rapporto che potrebbe favorire un eventuale trasferimento in bianconero, considerando che “la Juventus non è convinta di ripartire da Danilo”.

Conte pronto al colloquio con Di Lorenzo e il suo agente

Ma la Juventus non è l’unica squadra interessata a Giovanni Di Lorenzo. Nicolò Schira ha infatti rivelato che Antonio Conte, neo-allenatore del Napoli, sarebbe pronto a un colloquio con il terzino e il suo agente per discutere del suo futuro. “Attenzione al colloquio tra Antonio Conte, Di Lorenzo ed il suo agente. Nel 2019 Conte lo voleva all’Inter”, ha dichiarato il giornalista.

Schira scettico sull’ipotesi Arabia per Osimhen

Nicolò Schira ha poi commentato le voci di un possibile trasferimento di Victor Osimhen in Arabia Saudita: “Sono scettico sull’ipotesi araba, sono tantissimi soldi ma molti giocatori che sono andati lì se ne sono pentiti”. Nonostante le ricche offerte provenienti dal campionato saudita, il giornalista ritiene che l’attaccante nigeriano possa preferire altre destinazioni per il suo futuro.

Il Napoli al bivio: trattenere Di Lorenzo o puntare su Chiesa?

Le parole di Nicolò Schira aprono scenari interessanti per il calciomercato del Napoli. La società azzurra dovrà decidere se trattenere Giovanni Di Lorenzo, capitano e pilastro della difesa, o valutare l’ipotesi di uno scambio con la Juventus che porterebbe Federico Chiesa all’ombra del Vesuvio. Molto dipenderà dal colloquio tra Antonio Conte, Di Lorenzo e il suo agente, un incontro che potrebbe risultare decisivo per il futuro del terzino.