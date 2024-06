Napoli, offerta ufficiale per Mario Hermoso: i dettagli della proposta di ADL

Il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale a Mario Hermoso, difensore in scadenza con l’Atletico Madrid. Ecco i dettagli della proposta di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli non perde tempo sul calciomercato e porta avanti i colloqui con diversi obiettivi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza azzurra figura anche quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e pronto a intraprendere una nuova avventura professionale lontano dalla Spagna.

Il Napoli fa sul serio per Mario Hermoso: offerta ufficiale al difensore spagnolo

Secondo quanto rivelato dal giornalista campano Marco Giordano, il Napoli avrebbe mosso passi concreti per assicurarsi le prestazioni di Mario Hermoso, formulando un’offerta ufficiale ai rappresentanti del calciatore iberico. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul piatto un contratto triennale con opzione per il quarto anno, a una cifra di 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Hermoso prende tempo, ma il progetto Napoli con Conte è ritenuto “top level”

Di fronte alla proposta del Napoli, Mario Hermoso ha preso tempo per valutare con attenzione il suo futuro. Tuttavia, secondo Giordano, “il progetto Napoli, però, con Conte è ritenuto top level”. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra potrebbe rappresentare un fattore decisivo per convincere il difensore spagnolo ad accettare l’offerta partenopea.

Senza rilanci dalla Saudi League, possibile nuovo step negoziale con il Napoli

Al momento, l’unico ostacolo per il Napoli nella corsa a Mario Hermoso sembra essere rappresentato dall’interesse di alcuni club della Saudi League. Tuttavia, come sottolineato da Marco Giordano, “senza rilanci soprattutto dalla Saudi League potrebbe esserci un nuovo step negoziale” tra il Napoli e il giocatore.

Il Napoli cerca rinforzi di qualità per la difesa di Conte

L’offerta ufficiale per Mario Hermoso dimostra la volontà del Napoli di rinforzare la propria difesa con elementi di qualità ed esperienza, in linea con le richieste di Antonio Conte. Il difensore spagnolo, con il suo bagaglio tecnico e la sua duttilità tattica, potrebbe essere il profilo ideale per il nuovo corso azzurro.

Il Napoli, intanto, resta alla finestra, pronto a sferrare l’affondo decisivo per portare Hermoso all’ombra del Vesuvio.