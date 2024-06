Antonio Conte si presenta al Napoli: “Amma faticà, sarà un’esperienza unica”

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, si presenta ai tifosi azzurri: “Sarà una grandissima esperienza calcistica e di vita. Amma faticà”. E svela un aneddoto su Maradona.

Antonio Conte, neo allenatore del Napoli, si è presentato ufficialmente ai tifosi azzurri attraverso una clip sui canali ufficiali del club partenopeo. L’ex tecnico di Inter e Juventus, che ha firmato un contratto fino al 2027, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura.

“Se mi dicono Napoli, mi vengono in mente tante cose. Una delle città più belle al mondo, e sicuramente il popolo napoletano che ha grandissima passione. Sarà una grandissima esperienza calcistica e di vita. Ho grande entusiasmo di viverla. Vivere un’esperienza al Napoli sia una cosa unica, se uno ha il privilegio di poterla fare, la deve fare assolutamente”, ha dichiarato Conte.

Conte ricorda Maradona: “Ho avuto il privilegio di marcarlo”

Durante la sua presentazione, Antonio Conte ha anche svelato un aneddoto legato a Diego Maradona e allo Stadio che ora porta il suo nome. “Lo Stadio Maradona mi evoca un grandissimo ricordo, ho avuto il privilegio di marcare Diego Maradona. Abbiamo perso 3-2, ma ho un grande ricordo, perché ho segnato il primo gol in Serie A, marcavo lui e andavo all’attacco, alla fine ha segnato Carnevale. Ho un grandissimo ricordo di quella giornata a Fuorigrotta”, ha raccontato il tecnico salentino.

“Amma faticà”: il messaggio di Conte ai tifosi azzurri

Ma oltre ai ricordi e all’entusiasmo per la nuova avventura, Antonio Conte ha voluto lanciare un messaggio chiaro a tutto l’ambiente napoletano. “Ai tifosi azzurri c’è da dire solo una cosa, non solo ai tifosi, ma a tutto l’ambiente napoletano: amma faticà”, ha dichiarato il nuovo allenatore del Napoli, utilizzando un’espressione in dialetto napoletano che significa “dobbiamo lavorare sodo”.

I tifosi sognano in grande con Conte alla guida del Napoli

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria azzurra, che sogna in grande per la prossima stagione. Con un allenatore di tale carisma e personalità al comando, il Napoli si candida ad essere una delle protagoniste della Serie A e delle coppe europee.

Le parole di Conte durante la sua presentazione hanno ulteriormente alimentato la passione dei tifosi napoletani, che non vedono l’ora di vedere all’opera il loro nuovo condottiero. L’aneddoto su Maradona e il messaggio “amma faticà” hanno subito conquistato il cuore dei supporters azzurri, pronti a sostenere la squadra in questa nuova entusiasmante avventura.

Ora non resta che attendere l’inizio della stagione per vedere il Napoli di Antonio Conte in azione. Con un allenatore di tale spessore e una tifoseria così appassionata alle spalle, il club partenopeo si prepara a vivere un’annata ricca di emozioni e, si spera, di successi. Il popolo napoletano è pronto a “faticà” al fianco di Conte per riportare il Napoli nell’élite del calcio italiano ed europeo.

Antonio Conte si presenta al Napoli: Il video

Ecco il video di Antonio conte che si presenta ai tifosi del Napoli pubblicato sui canali social del club capitanato da Aurelio De Laurentiis.