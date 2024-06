Antonio Conte svela il suo legame speciale con Maradona

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, racconta il suo primo gol in Serie A allo Stadio Maradona e l’esperienza di marcare Diego Maradona.

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha svelato un aneddoto personale che lo lega profondamente allo Stadio Maradona e alla leggenda del calcio, Diego Maradona. In una breve intervista rilasciata ai canali ufficiali del club partenopeo, Conte ha raccontato il suo primo gol in Serie A, segnato proprio nell’iconico stadio di Napoli.

Conte e il suo primo gol in Serie A allo Stadio Maradona

“Ho un bellissimo ricordo dello Stadio Maradona”, ha esordito Conte. “In un Napoli-Lecce, perdemmo 3-2. Quel giorno marcai Andrea Carnevale, ma riuscii anche a segnare il mio primo gol in Serie A. È stato un momento speciale per me, segnare in uno stadio così importante e ricco di storia”.

L’esperienza di marcare Diego Maradona

Ma il vero protagonista di quel ricordo è Diego Maradona, leggenda del Napoli e del calcio mondiale. Conte ha avuto l’onore di affrontarlo direttamente sul campo: “Marcavo lui, e all’occorrenza cercavo di andare all’attacco”, ha rivelato l’allenatore. Affrontare un campione come Maradona è un’esperienza che Conte porterà sempre con sé.

Il legame di Conte con Napoli e la sua mentalità vincente

Questo aneddoto personale di Conte allo Stadio Maradona aggiunge un ulteriore legame tra l’allenatore e la città di Napoli. Conte, noto per la sua grinta e la sua mentalità vincente, cercherà di trasmettere la stessa passione ai suoi giocatori, ispirando la squadra a raggiungere nuovi traguardi.

Il Napoli, che ha scelto Conte per riportare il club ai vertici del calcio italiano, può contare su un allenatore che comprende l’importanza della maglia azzurra e l’amore dei tifosi per la squadra. Con il suo carisma e la sua esperienza, Conte si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia del club partenopeo.

L’attesa dei tifosi per il nuovo corso di Conte

I tifosi del Napoli attendono con ansia di vedere la squadra in azione sotto la guida di Antonio Conte, sperando che il suo legame speciale con lo Stadio Maradona e la città di Napoli possa tradursi in successi sul campo. Con un allenatore di tale calibro e un gruppo di giocatori di talento, il Napoli si prepara ad affrontare una stagione entusiasmante.