Napoli, assalto a Federico Chiesa: 30 milioni per strapparlo alla Juventus. Agente atteso a Roma

Il Napoli prepara l’offerta per Federico Chiesa: 30 milioni di euro per convincere la Juventus. L’agente del giocatore atteso in Filmauro.

Il Napoli non molla la presa su Federico Chiesa

Il Napoli sembra deciso a portare Federico Chiesa all’ombra del Vesuvio. Il presidente Aurelio De Laurentiis, da sempre grande estimatore dell’esterno offensivo, è pronto a mettere sul piatto un’offerta allettante per strappare il giocatore alla Juventus. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il club partenopeo sarebbe disposto a investire ben 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per assicurarsi le prestazioni del talentuoso calciatore italiano.

Chiesa non del tutto soddisfatto alla Juventus

Federico Chiesa, attualmente in forza alla Juventus, sembrerebbe non essere completamente appagato della sua esperienza in bianconero, principalmente per questioni tattiche. Questo malcontento starebbe spingendo il giocatore a valutare la possibilità di cambiare aria e aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il Napoli, guidato dal neo-allenatore Antonio Conte, rappresenterebbe una destinazione stimolante per l’esterno, che potrebbe trovare nel gioco offensivo degli azzurri il contesto ideale per esprimere al meglio le sue qualità.

La concorrenza della Roma e l’incontro decisivo in Filmauro

Il Napoli, tuttavia, non è l’unico club interessato a Chiesa. Anche la Roma sembrerebbe essere sulle tracce del giocatore, pronta a dare battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni. Per bruciare la concorrenza giallorossa, il presidente De Laurentiis punta a chiudere rapidamente l’accordo con l’entourage del calciatore. Un incontro decisivo è previsto per la prossima settimana, quando l’agente di Chiesa è atteso negli uffici della Filmauro, sede della società partenopea, per discutere i dettagli dell’operazione con i vertici del club.

Il Napoli sogna il colpo Chiesa

L’acquisto di Federico Chiesa rappresenterebbe un colpo ad effetto per il Napoli, che punta a rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio la prossima stagione. L’esterno offensivo, con la sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di saltare l’uomo, potrebbe diventare un’arma letale nell’attacco azzurro, fornendo imprevedibilità e fantasia alla manovra offensiva della squadra di Conte. I tifosi partenopei sognano di vedere Chiesa con la maglia del Napoli, e le prossime settimane saranno decisive per capire se questo desiderio si trasformerà in realtà.