Il Napoli lavora al primo difensore dell’estate: Mario Hermoso apre alla pista azzurra con entusiasmo

Il Napoli accelera su Mario Hermoso: il club azzurro prepara un triennale da 4 milioni l’anno, con opzione per una quarta stagione.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli si prepara a un importante colpo di mercato nel reparto difensivo, con l’obiettivo di portare a casa il difensore spagnolo Mario Hermoso dall’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro sta lavorando intensamente per chiudere l’affare in tempi ristretti, prima che altri club possano interferire.

Mario Hermoso, che compirà 29 anni il prossimo 18 giugno, è destinato a lasciare l’Atletico Madrid a parametro zero alla fine di questo mese, rendendolo un’opportunità irripetibile sul mercato. Il Napoli, conscio della sua qualità e della sua esperienza internazionale, ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto arretrato.

“Il lungo corteggiamento del Napoli sta facendo breccia nella testa di Mario Hermoso, 29 anni il 18 giugno, difensore che a fine mese lascerà l’Atletico a parametro zero. Una super occasione, da cogliere al volo. Controindicazioni: ingaggio da top del ruolo e le commissioni da garantire ad agenti e intermediari. Ma Hermoso al Napoli è una trattativa che potrebbe concludersi anche in tempi ristretti se Aurelio De Laurentiis decidesse di regalare ad Antonio Conte il primo difensore dell’estate”

Un profilo ideale per le esigenze tattiche di Conte

Il difensore spagnolo è descritto come un profilo ideale per le esigenze tattiche di Antonio Conte, conosciuto per le sue capacità nel palleggio e nel gioco d’anticipo. Hermoso, infatti, può adattarsi sia come centrale difensivo che come terzino sinistro in un sistema a tre difensori, fornendo così al tecnico partenopeo una flessibilità preziosa.

“Il Napoli ha bisogno di un nuovo leader difensivo e Hermoso è un identikit credibile. Lo spagnolo piace a tutti: a Manna, che lo seguiva da tempo, e a Conte. Mancino naturale, bravo nel palleggio, può sostituirsi al playmaker nell’avvio dell’azione anche giocando da braccetto sinistro dei tre di difesa. Hermoso sa marcare, ha esperienza internazionale e personalità. Nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze con due reti (una in Champions), mentre nei cinque anni all’Atletico ha giocato 174 gare, con 10 gol. L’idea di giocare con Conte lo stuzzica, la Serie A è un campionato che ha sempre seguito con attenzione”.

Secondo le informazioni fornite dal quotidiano sportivo, il Napoli sarebbe pronto a offrire a Hermoso un contratto triennale da 4 milioni di euro all’anno, con un’opzione per una quarta stagione. Il giocatore stesso sembra entusiasta all’idea di giocare in Serie A, un campionato che ha sempre seguito con interesse.

“Il Napoli sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da 4 milioni l’anno, con opzione per una quarta stagione. E Mario di recente ha aperto alla pista azzurra con entusiasmo. La sensazione, quindi, è che basterebbe accelerare l’intesa con gli agenti per chiudere e non rischiare di finire al centro di un’asta, L’Aston Villa ha fatto un sondaggio negli ultimi giorni ma ha capito che c’è un club parecchio avanti, ma senza un accordo definito in tutte le sue parti. C’è da lavorare, però a Napoli cresce l’ottimismo: Hermoso sarebbe un colpo da grande squadra”.

Nonostante l’interesse di altri club, come l’Aston Villa, sembra che il Napoli sia in pole position per assicurarsi le prestazioni di Hermoso. Ma resta da definire l’accordo con gli agenti del giocatore per completare la trattativa.