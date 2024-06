Di Lorenzo lusingato da Conte, ma rimanda il discorso Napoli a dopo l’Europeo

Di Lorenzo, lusingato da Conte, rimanda il discorso Napoli a dopo l’Europeo. La sensazione è che non abbia cambiato idea, ma si adatti alla volontà del club.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e della Nazionale italiana, ha risposto alle domande sul suo futuro nel club partenopeo, rimandando ogni discussione a dopo l’Europeo. Il terzino non ha smentito eventuali addii, ma non si è nemmeno schierato apertamente, raccogliendo come un regalo meritato le parole di elogio di Antonio Conte.

Di Lorenzo allontana il Napoli, ma non cambia idea

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Di Lorenzo sta allontanando il Napoli come pensiero, senza però ignorare la questione che tiene banco in Italia: la sua richiesta di cessione, l’intervento del procuratore Giuffredi, il messaggio piccato di De Laurentiis e il proposito di mettersi alla prova alla Juventus, dove l’ex direttore sportivo Giuntoli lo aspetta a braccia aperte.

“La sensazione è che Di Lorenzo non abbia cambiato idea ma che al tempo stesso si stia adattando all’ipotesi che non contemplava: rimanere come da contratto, perché così vuole il Napoli”, scrive il quotidiano sportivo.

Priorità alla Nazionale, poi il futuro

Per il momento, Di Lorenzo ha deciso di concentrarsi esclusivamente sull’Europeo, mettendo da parte le questioni legate al suo futuro nel club. “Ora c’è una Nazionale da onorare e trascinare, alle dipendenze dell’allenatore con il quale ha vinto lo scudetto”, si legge ancora sul Corriere dello Sport.

Il capitano azzurro sembra determinato a dare il massimo per la maglia azzurra, rimandando ogni discussione sul suo futuro al termine della competizione europea. Solo allora si capirà se il matrimonio con il Napoli proseguirà oppure lascerà la maglia azzurra.