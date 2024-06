Di Lorenzo rompe il silenzio: “Solo cattiverie sul mio conto, ho già parlato col Napoli”

Di Lorenzo rompe il silenzio e chiarisce il rapporto con il Napoli. Il capitano azzurro si vuole concentrare sull’Europeo con l’Italia.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e calciatore della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia a Iserlohn in Germania, a tre giorni dall’esordio degli Azzurri contro l’Albania all’Europeo. Il terzino ha voluto fare chiarezza sulle voci di mercato che lo riguardano e sulla sua situazione con il club partenopeo.

Di Lorenzo smentisce le voci di addio al Napoli

“Voglio lasciare Napoli? Non avevo ancora parlato perché decideva la Nazionale. Si scrive tanto, avrei potuto non venire qui ma sono sereno. Ho parlato col Napoli a fine campionato, e sono venuto in Nazionale. La concentrazione è massima sull’Europeo, dà fastidio questo continuo supporre. A me interessa fare bene qui con i miei compagni. Qualcuno ha detto che sono triste, ma queste sono solo str**ate”*, ha dichiarato Di Lorenzo, smentendo categoricamente le voci di un suo possibile addio al Napoli.

Concentrazione massima sull’Europeo con la Nazionale

Il capitano azzurro si è detto concentrato sull’Europeo e determinato a fare bene con la maglia della Nazionale: “Voglio affrontare l’Europeo. Quando si parlerà del Napoli, ci metterò la faccia come ho sempre fatto e non mi tirerò indietro. Ora però mi concentro sull’Europeo”.

Di Lorenzo su Conte e Spalletti

Di Lorenzo ha anche commentato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, dopo l’esperienza con Luciano Spalletti: “Sicuramente sono due tecnici che stanno facendo una carriera incredibile, hanno raggiunto la Nazionale. È un onore essere allenati da loro”. Il terzino si è detto orgoglioso di giocare il suo secondo Europeo e di essere stimato da un allenatore come Conte: “Posso solo essere contento di ciò che ha detto, è un grandissimo tecnico ed essere stimato da lui fa piacere. Vuol dire che ciò che ho fatto è stato apprezzato”.

Obiettivo riscatto dopo una stagione difficile

Nonostante una stagione difficile con il Napoli, Di Lorenzo è determinato a riscattarsi con la maglia azzurra: “È stata una annata negativa per me e per il Napoli, non abbiamo confermato il livello dell’anno passato. Ma questo è il calcio, non sempre si ottiene ciò che qualcuno vuole. Ora però il mio obiettivo è fare bene all’Europeo per cancellare il mio ultimo periodo nel club”.