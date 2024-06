Alvino: “Di Lorenzo incedibile per il Napoli, rischia la tribuna in caso di braccio di ferro”

Il Napoli dichiara Di Lorenzo incedibile. Rischio tribuna per il capitano in caso di braccio di ferro. La società spera nel buon senso delle parti.

Il Napoli ha dichiarato Giovanni Di Lorenzo incedibile e non intende cedere il calciatore in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, dopo il summit di ieri tra l’allenatore Antonio Conte, l’agente del calciatore e il direttore sportivo Giovanni Manna, le parti sono state informate sulla ferma posizione del club partenopeo.

Il mister considera Di Lorenzo un elemento imprescindibile per la squadra e il presidente De Laurentiis ha delegato la gestione sportiva del club a Conte, Oriali e Manna. Nonostante le voci di mercato, non risulta alcuna offerta ufficiale della Juventus per il capitano del Napoli.

Qualora il calciatore dovesse impuntarsi e forzare la mano per una cessione, il rischio di finire in tribuna diventerebbe concreto. Di Lorenzo ha firmato un rinnovo di contratto con il Napoli la scorsa stagione e, come riferito da Alvino a Kiss Kiss Napoli, la società spera nel buon senso delle parti per evitare un braccio di ferro che non gioverebbe a nessuno.

La situazione resta in evoluzione, ma la posizione del Napoli è chiara: Di Lorenzo è incedibile e il club farà di tutto per trattenere il suo capitano, considerato un pilastro fondamentale per il presente e il futuro della squadra azzurra.