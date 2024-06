Criscitiello, stilettata al Napoli su Di Lorenzo: “Conte brutta figura, Manna non è capace”

Polemica di Criscitiello su Di Lorenzo: “Conte farà brutta figura, Manna non è capace”. Pedullà gela tutti: “Conte ha parlato anche con Chiesa”.

Durante la trasmissione di Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha scatenato una polemica sulla vicenda di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, e sul ruolo del nuovo allenatore azzurro Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna. Insieme a Paolo De Paola e Giovanni Capuano, noti giornalisti di fede juventina, Criscitiello ha presentato il possibile trasferimento di Di Lorenzo alla Juventus come un affare già fatto.

Pedullà: “Conte ha parlato anche con Chiesa“

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Alfredo Pedullà, che ha ricordato come Di Lorenzo abbia recentemente rinnovato il contratto con il Napoli per 4 anni e che il presidente Aurelio De Laurentiis non sia un osso facile. Pedullà ha poi sganciato una bomba: “Conte ha parlato con Di Lorenzo, ma anche con Chiesa”. Al nome dell’attaccante della Juventus, in studio è calato il gelo.

Chiesa al Napoli? Pedullà: “Possibilità altissime”

Pedullà ha poi sottolineato come le possibilità che Chiesa vesta la maglia del Napoli siano altissime, viste le necessità di bilancio della Juventus e la grande disponibilità economica del club partenopeo. Un’affermazione che ha lasciato di stucco Criscitiello e gli ospiti juventini.

Criscitiello: “De Laurentiis ha mandato Conte a fare brutta figura”

Nonostante le parole di Pedullà, Criscitiello ha continuato nella sua polemica, asserendo che De Laurentiis abbia mandato Conte a parlare con l’agente di Di Lorenzo per far fare una brutta figura al tecnico. Un’affermazione che Pedullà ha ritenuto assurda e priva di logica.

Attacco a Manna: “È inesperto”

Criscitiello ha poi puntato il dito contro Giovanni Manna, definendolo inesperto e ricordando il suo passato come direttore del settore giovanile della Juventus. Un attacco ingiusto verso il direttore sportivo del Napoli.

La polemica sollevata da Michele Criscitiello sulla vicenda Di Lorenzo sembra un’assit alla Juventus. Nonostante le argomentazioni di Alfredo Pedullà, il parterre di Sportitalia sembra convinto che il capitano azzurro sia destinato alla Juventus e che Conte e Manna faranno una brutta figura.

Ma la partita per Di Lorenzo è davvero chiusa? E se fosse Chiesa a vestire la maglia del Napoli? Segui Napolipiu.com per restare aggiornato su tutti gli sviluppi di questo intrigo di mercato e scoprire se le previsioni di Criscitiello si riveleranno fondate o se saranno smentite dai fatti.