Napoli, Natan e Ostigard verso l’addio. Spuntano i nomi dei sostituti

Buongiorno e Hermoso nel mirino del Napoli, Natan e Ostigard verso destini opposti. Conte sarà la chiave per il rilancio.

Il Napoli, reduce da una stagione deludente che l’ha visto passare dal primo al decimo posto in classifica, sta lavorando alacremente per rinforzare il reparto arretrato. Con i gol subiti aumentati da 28 a 48, il club partenopeo ha individuato nella difesa il principale punto debole da correggere in vista della prossima stagione.

Buongiorno e Hermoso: i primi obiettivi del Napoli

Gli obiettivi principali del Napoli sono due: Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso, che si svincolerà dall’Atletico Madrid a fine mese. Per il primo, il club azzurro ha offerto 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus, mentre per il secondo si profila un triennale. L’arrivo di entrambi i giocatori rispecchierebbe le idee di Antonio Conte, il nuovo allenatore, noto per plasmare squadre con un mix di gioventù ed esperienza.

Natan e Ostigard: destini opposti all’ombra del Vesuvio

La scorsa stagione ha visto Natan e Leo Ostigard faticare a imporsi nella difesa del Napoli. Il brasiliano, acquistato per sostituire Kim Min-Jae, non ha reso come sperato, ma la sua giovane età e la duttilità tattica potrebbero dargli un’altra chance sotto la guida di Conte. Il passaggio a una difesa a tre potrebbe favorirlo, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno: secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport il Napoli potrebbe decidere di cederlo per fare cassa.

Discorso diverso per Ostigard: pur avendo vinto lo scudetto, il norvegese ha avuto un ruolo da comprimario. Nonostante ciò, è ancora ambito sul mercato da squadre di media fascia, tra cui il Torino. L’interesse dei granata potrebbe essere legato alla possibile cessione di Buongiorno al Napoli: gli azzurri potrebbero inserire Ostigard e un altro giocatore nella trattativa per ammorbidire le resistenze di Urbano Cairo.

Conte e il mercato: le chiavi per il rilancio del Napoli

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione. Il tecnico leccese è noto per la sua attenzione alla fase difensiva e per la capacità di rivitalizzare giocatori in difficoltà. Con gli acquisti giusti e un cambio di modulo, Conte potrebbe ridare solidità a una difesa che nell’ultima stagione ha mostrato evidenti lacune.

Il mercato del Napoli è appena iniziato, ma le prime mosse sembrano andare nella direzione giusta. Segui Napolipiu.com per restare aggiornato su tutte le trattative e scoprire come cambierà la difesa azzurra nella prossima stagione.