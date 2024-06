Napoli, svolta per Hermoso: Conte decisivo, intesa vicina

Il Napoli a un passo da Mario Hermoso: l’intervento di Conte sblocca la trattativa. Intesa di massima per un triennale, si lavora agli ultimi dettagli.

NAPOLI – Il Napoli è sempre più vicino a mettere le mani su Mario Hermoso, difensore centrale svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa avrebbe subito un’accelerata decisiva grazie all’intervento diretto del nuovo allenatore azzurro, Antonio Conte.

L’intervento di Conte sblocca la trattativa

Inizialmente, il Napoli aveva individuato Hermoso come obiettivo per rinforzare la propria retroguardia, ma c’erano alcune perplessità legate alle richieste economiche del giocatore. Tuttavia, la situazione si è messa immediatamente in discesa non appena Conte è riuscito a parlare direttamente con il difensore spagnolo.

La Gazzetta dello Sport rivela che Hermoso avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Napoli per un contratto triennale, con opzione per un quarto anno, a 3 milioni di euro a stagione più bonus. Un accordo che testimonia l’importanza di avere un allenatore del calibro di Conte, capace di convincere il giocatore ad abbracciare il progetto azzurro.

Manna al lavoro per gli ultimi dettagli

Ora la palla passa al direttore sportivo del Napoli, Mauro Manna, che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare l’intermediario di Hermoso per sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione. Un incontro che potrebbe sancire definitivamente l’approdo del centrale spagnolo all’ombra del Vesuvio.

L’arrivo di Hermoso rappresenterebbe un colpo importante per il Napoli, che si assicurerebbe le prestazioni di un difensore esperto e affidabile, reduce da 171 presenze con la maglia dell’Atletico Madrid dal 2019 a oggi. Un rinforzo di spessore per la retroguardia azzurra, chiamata a fare da scudo a una squadra che punta a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Il Napoli sembra aver trovato la chiave per sbloccare la trattativa per Hermoso grazie all’intervento di Conte. Ora i tifosi azzurri attendono con impazienza l’incontro tra Manna e l’entourage del giocatore, sperando di poter presto abbracciare un nuovo protagonista per la difesa partenopea.