Conte a Buongiorno: “Vieni con me a Napoli?”. Per il difensore c’è solo il Napoli. La reazione di Cairo

Antonio Conte corteggia Alessandro Buongiorno per portarlo al Napoli: “Vieni con me? Faremo una grande squadra”. Il difensore lusingato, ma c’è un ostacolo.

NAPOLI – Antonio Conte non si ferma nel suo obiettivo di costruire un Napoli competitivo e ambizioso. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico avrebbe puntato con decisione su Alessandro Buongiorno, talentuoso difensore del Torino, corteggiandolo con calore e determinazione.

“Vieni con me a Napoli?”: Conte corteggia Buongiorno

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte avrebbe scambiato più di una parola interessata con Buongiorno, testimoniandogli la sua stima e riempiendolo di complimenti. Il tecnico avrebbe illustrato al difensore i grandi piani di rilancio del presidente De Laurentiis, la concretezza delle manovre del nuovo direttore sportivo Mauro Manna e l’ingente disponibilità economica del club sul mercato.

“Allora, Ale? Che dici? Vieni con me a Napoli? Faremo una grande squadra. Ti seguo da anni, la tua crescita è stata eccezionale, con me diventeresti ancor più bravo e forte, saresti un sicuro protagonista di una splendida stagione“, avrebbe detto Conte a Buongiorno, sciogliendosi in un caloroso sorriso.

Buongiorno lusingato, ma c’è un ostacolo

Di fronte alle parole di Conte, Buongiorno sarebbe apparso colmo di orgoglio dalla testa ai piedi, comprensibilmente lusingato dall’interesse di un allenatore di tale calibro e dalla prospettiva di un ruolo da protagonista in una grande squadra come il Napoli.

Tuttavia, c’è un “ma” che frena l’entusiasmo. Nonostante il forte corteggiamento di Conte, la trattativa per portare Buongiorno al Napoli non si preannuncia semplice.

“Buongiorno è la priorità degli azzurri e il Torino lo sa bene. L’offerta, al momento, non cambia. De Laurentiis of-frì 35 milioni più 5 di bonus, il Toro fece resistenza sperando in rilanci altrove, magari dalla Premier League, ma oggi sul difensore c’è solo il Napoli”.

Il blitz di Conte testimonia la volontà del Napoli di rinforzare la propria retroguardia con un talento giovane e promettente come Buongiorno. Ora la palla passa al presidente De Laurentiis e al direttore sportivo Manna, chiamati a trovare la formula giusta per convincere il Torino a lasciar partire il suo gioiello. I tifosi azzurri sognano un Napoli sempre più competitivo, con Buongiorno a guidare la difesa sotto la sapiente guida di Antonio Conte.