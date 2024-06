De Laurentiis a Parigi: Osimhen verso il PSG, missione per trattenere Kvara

Il presidente del Napoli vola a Parigi per chiudere la cessione di Osimhen al PSG e frenare l’assalto dei francesi a Kvara. Doppia missione per ADL.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con il presidente Aurelio De Laurentiis protagonista di un blitz a Parigi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron azzurro è volato in Francia con un doppio obiettivo: accelerare la cessione di Victor Osimhen al Paris Saint-Germain e frenare l’assalto dei francesi a Khvicha Kvaratskhelia.

Osimhen sempre più vicino al PSG, De Laurentiis vuole chiudere

La priorità del Napoli è vendere Osimhen, il cui cartellino rappresenta la base economica per il mercato in entrata del club. De Laurentiis vuole regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva e per farlo ha bisogno dei proventi della cessione del centravanti nigeriano.

Secondo Il Mattino, il blitz di De Laurentiis a Parigi serve proprio a spingere Osimhen verso il PSG, senza attendere le sirene della Premier League. Chelsea, Manchester United e soprattutto Arsenal hanno sondato il terreno per l’attaccante, ma solo il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi sembra disposto a sborsare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria.

Missione per trattenere Kvara, il Napoli frena l’assalto del PSG

Ma il viaggio di De Laurentiis nella capitale francese ha anche un secondo scopo: frenare l’assalto del PSG a Kvaratskhelia. Il club parigino, infatti, starebbe pensando di inserire nell’affare Osimhen un’opzione per il talento georgiano a partire dall’estate 2025.

Il Mattino rivela che il blitz di De Laurentiis serve anche a evitare “fanta-offerte” che possano turbare la permanenza di Kvara a Napoli. Le due trame di mercato si intrecciano, mettendo Osimhen in una situazione scomoda.

Il futuro del Napoli passa da Parigi, con De Laurentiis impegnato su più fronti per definire le strategie di mercato del club. La cessione di Osimhen al PSG sembra sempre più vicina, ma il presidente azzurro è determinato a trattenere Kvaratskhelia per consegnare a Conte una squadra competitiva e ambiziosa.