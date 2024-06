Conte in Germania per Kvaratskhelia: la mossa del Napoli

Antonio Conte volerà in Germania per assistere ad Euro2024 e incontrare Kvaratskhelia. Il tecnico del Napoli vuole convincere il georgiano a restare.

NAPOLI – Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, è pronto a immergersi totalmente nella sua avventura azzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino ha già pianificato un viaggio in Germania per assistere ad alcune partite degli Europei 2024, ma la trasferta potrebbe nascondere anche un secondo obiettivo.

Conte vuole blindare Kvaratskhelia: incontro in Germania

La priorità di Conte è blindare Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano che ha incantato nella sua prima stagione al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è forte di un accordo con il giocatore fino al 2027, ma il tecnico vuole dare un segnale chiaro al giovane fuoriclasse.

La Gazzetta dello Sport rivela che Conte potrebbe approfittare della sua presenza in Germania per incontrare personalmente Kvaratskhelia e illustrargli i progetti che ha in mente per lui. Una mossa per rafforzare il legame tra il giocatore e il club e allontanare le sirene del mercato.

Pochi veti sul mercato, ma Kvaratskhelia è incedibile

Il quotidiano sportivo sottolinea come Conte abbia posto pochi veti a De Laurentiis in termini di cessioni, ma il più grande riguarda proprio Kvaratskhelia. L’allenatore considera il georgiano un punto fermo del suo Napoli e vuole costruire la squadra attorno al suo talento cristallino.

Per il momento, l’intervento diretto di Conte nella trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia non è stato necessario, forte della posizione di forza del presidente grazie all’accordo in scadenza nel 2027. Tuttavia, l’incontro in Germania potrebbe essere l’occasione per il tecnico di mostrare al giocatore la centralità del suo ruolo nel progetto azzurro.

Il Napoli si prepara ad affrontare una stagione ricca di sfide, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. Conte è determinato a costruire una squadra competitiva e sa che trattenere Kvaratskhelia è fondamentale per raggiungere i traguardi prefissati. La missione in Germania, tra Euro2024 e il futuro del georgiano, potrebbe rivelarsi importante.