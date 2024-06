Calciomercato Napoli: Conte vuole Buongiorno. Manna segue due esterni

Il Napoli di Conte cerca rinforzi sul mercato: pressing su Buongiorno per la difesa. Occhi anche su Bellanova, Vanderson e Gutierrez.

NAPOLI – Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il calciomercato azzurro entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono già diversi i nomi accostati al club partenopeo in quasi tutti i settori del campo.

Buongiorno obiettivo primario per la difesa, ma il Torino spara alto

In difesa, il primo nome sulla lista del Napoli è quello di Alessandro Buongiorno, talentuoso centrale del Torino. Gli azzurri stanno intensificando il pressing per assicurarsi le prestazioni del giocatore, ma per convincere il presidente granata Cairo servirà un’offerta importante, nell’ordine dei 50 milioni di euro.

Casting per le fasce: da Bellanova a Vanderson e Gutierrez

Con il futuro di Giovanni Di Lorenzo ancora in bilico, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili per rinforzare le corsie esterne. Per la fascia destra, il Napoli segue con interesse Raoul Bellanova, ma sul giovane esterno c’è anche la concorrenza della Roma.

Non tramonta, invece, l’idea che porta al brasiliano Vanderson del Monaco, profilo che piace molto a Conte. Per la fascia sinistra, invece, il nome caldo è quello di Miguel Gutierrez, terzino spagnolo in forza al Girona.

Il calciomercato del Napoli si preannuncia intenso e ricco di trattative. Conte e Manna sono al lavoro per regalare ai tifosi azzurri una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni del club. La priorità resta la difesa, con Buongiorno in cima alla lista dei desideri, ma molto dipenderà dalla volontà del Torino di abbassare le pretese economiche.

Parallelamente, il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi sulle fasce, consapevole che la rosa andrà puntellata in tutti i reparti per affrontare al meglio la prossima stagione. I nomi di Bellanova, Vanderson e Gutierrez sono solo alcuni dei profili seguiti con attenzione dalla dirigenza azzurra, pronta a cogliere ogni opportunità per rinforzare la squadra a disposizione di Conte.