Napoli, niente Lukaku: il Chelsea vuole 38 milioni della clausola e spunta l’Al-Ittihad – SKY

Il Napoli pensa a Lukaku per il dopo-Osimhen, ma il Chelsea chiede 38 milioni e rifiuta il prestito. Spunta l’interessamento dell’Al-Ittihad.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli ruota attorno al futuro di Victor Osimhen e al suo possibile sostituto. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, Romelu Lukaku, primo nome sulla lista di Antonio Conte, sembra allontanarsi dal club partenopeo.

Il Chelsea dice no al prestito di Lukaku

Gli inglesi di Sky Sport UK rivelano che il Chelsea, proprietario del cartellino di Lukaku, insiste affinché venga rispettata la clausola rescissoria di 38 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro) presente nel contratto del belga. Il club londinese esclude categoricamente la possibilità di cedere l’attaccante in prestito, ipotesi gradita al Napoli.

“Il Chelsea insiste che la clausola rescissoria di 38 milioni di sterline per Lukaku debba essere rispettata: nessuna mossa di prestito è possibile. Il Chelsea è stato portato a credere che il Napoli avrebbe bisogno di vendere Osimhen prima di acquistare Lukaku”.

L’Al-Ittihad si inserisce nella corsa a Lukaku

Mentre il Napoli cerca di trovare una soluzione per arrivare a Lukaku, spunta l’interessamento dell’Al-Ittihad, ambizioso club della Saudi Pro League. I sauditi, pronti a investire cifre astronomiche per portare il belga nel loro campionato, rappresentano una minaccia concreta per le speranze azzurre.

Sky Sport UK riferisce che, se il Napoli non dovesse trovare i 38 milioni di sterline richiesti dal Chelsea, i Blues continueranno a valutare le opzioni saudite per il giocatore, senza escludere l’interesse di altri club europei.

Conte, che conosce bene Lukaku avendolo allenato all’Inter, ha già avuto diversi contatti telefonici con il belga per convincerlo a vestire la maglia azzurra. Tuttavia, le condizioni dettate dal Chelsea e l’inserimento dell’Al-Ittihad rendono la trattativa sempre più complicata.

Il Napoli dovrà valutare attentamente il da farsi: cedere alle richieste del Chelsea per Lukaku, puntare su altri obiettivi o rischiare di perdere il belga a favore della ricca offerta saudita. Un rebus di calciomercato che tiene in ansia i tifosi azzurri, desiderosi di vedere un degno erede di Osimhen al centro dell’attacco partenopeo.