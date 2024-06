Napoli, accelerata per Buongiorno: c’è l’accordo con il giocatore, ma il Torino vuole 55 milioni

Il Napoli stringe per Buongiorno: intesa con il difensore, ma il Torino chiede 55 milioni. Conte e Manna al lavoro anche per gli esterni.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli non conosce sosta, nemmeno nel weekend. Secondo quanto riportato dal Mattino, il direttore sportivo Manna e il neo-allenatore Conte sono al lavoro per rinforzare la rosa azzurra, con particolare attenzione al reparto difensivo.

Buongiorno dice sì al Napoli, ma il Torino spara alto

Il primo nome sulla lista del Napoli per la difesa è quello di Alessandro Buongiorno, talentuoso centrale del Torino. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento, accettando la proposta di un contratto quinquennale presentata dal club partenopeo.

Tuttavia, l’ostacolo principale alla conclusione dell’affare è rappresentato dalle richieste economiche del Torino, che valuta il suo gioiello ben 55 milioni di euro. Una cifra che, al momento, appare proibitiva per le casse azzurre.

Natan e Rrhamani verso la conferma, si cercano anche esterni

Parallelamente alla trattativa per Buongiorno, il Napoli sembra orientato a confermare la fiducia a due dei protagonisti della scorsa stagione: il brasiliano Natan e il kosovaro Rrhamani. Una scelta che garantirebbe solidità ed esperienza al reparto arretrato.

Conte e Manna, però, non si limitano a cercare rinforzi per il cuore della difesa. Il Napoli, infatti, sta valutando anche alcuni profili per il ruolo di esterno di centrocampo. Tra i nomi sul taccuino azzurro figurano Vanderson del Monaco e Miguel Gutierrez del Girona, due giovani di grande prospettiva.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con la dirigenza impegnata su più fronti per consegnare a Conte una rosa competitiva e all’altezza delle ambizioni del club. La trattativa per Buongiorno resta la priorità, ma molto dipenderà dalla volontà del Torino di abbassare le pretese economiche. Nel frattempo, i tifosi azzurri sognano una squadra rinnovata e pronta a lottare per nuovi traguardi.