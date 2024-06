Gimenez -Napoli, Manna ha presentato la prima offerta: i dettagli

Il Napoli punta Gimenez per sostituire Osimhen: presentata un’offerta di 35 milioni al Feyenoord. Conte vuole una squadra competitiva.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con l’ufficialità dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per consegnare al nuovo allenatore una squadra competitiva, nonostante la possibile partenza di Victor Osimhen.

Il Napoli presenta un’offerta di 35 milioni per Gimenez

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe presentato una prima offerta di 35 milioni di euro al Feyenoord per assicurarsi le prestazioni di Santiago Gimenez, talentuoso attaccante argentino naturalizzato messicano. Il giovane bomber è stato identificato dalla dirigenza partenopea come uno dei principali candidati per raccogliere l’eredità di Osimhen.

Antonio Conte, dal canto suo, ha già espresso le sue preferenze per rinforzare l’attacco azzurro. Oltre a Romelu Lukaku, vecchia conoscenza del tecnico ai tempi dell’Inter, anche il profilo di Gimenez sembra aver convinto l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana. L’attaccante, che ha dichiarato di sognare di indossare la maglia del suo idolo Diego Armando Maradona, potrebbe rappresentare un investimento di prospettiva per il presente e il futuro del club.

Con l’addio di Osimhen ormai dato per scontato, il Napoli si prepara a una mini-rivoluzione nel reparto offensivo. L’offerta di 35 milioni per Gimenez dimostra la volontà della società di investire su un talento giovane e promettente, capace di non far rimpiangere il bomber nigeriano.

Ora la decisione spetta al Feyenoord, che dovrà valutare la proposta del Napoli e decidere se privarsi del suo gioiello. I tifosi azzurri, intanto, sognano un attacco di alto livello, con Gimenez e magari Lukaku pronti a trascinare la squadra verso nuovi trionfi nella prossima stagione.

Il calciomercato del Napoli è appena iniziato, ma le ambizioni del club sono già chiare. Con Conte in panchina e una campagna acquisti mirata, i partenopei puntano a confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo, offrendo ai propri tifosi una squadra competitiva e spettacolare.