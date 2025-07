Camicia e jeans messi in valigia: Raspadori se ne va dal Napoli | Per 40 milioni va dai nemici giurati

Raspadori è pronto a salutare il Napoli: ha le valigie pronte. Per 40 milioni approderà tra le file della squadra concorrente.

La stagione 2025/2026 del Napoli è partita ufficialmente il 17 luglio con il ritiro estivo a Dimaro. Antonio Conte ha preso in mano la squadra con grande determinazione, guidandola attraverso allenamenti intensi per prepararsi al meglio all’inizio del campionato. Il primo step della preparazione si concluderà il 27 luglio, dopodiché il gruppo si trasferirà a Castel di Sangro per proseguire il lavoro.

Parallelamente, il club si muove con decisione anche sul mercato, guidato dal direttore sportivo Manna che lo scorso hanno è stato decisivo nella scelta della rosa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio la Serie A e la Champions League. Alcuni colpi di mercato sono già stati messi a segno, migliorando sensibilmente la qualità della rosa a disposizione di Conte. Si respira un’aria nuova, ancora più ambiziosa.

Il colpo che ha fatto più rumore è stato l’arrivo di Kevin De Bruyne. Dopo la fine della sua lunga esperienza al Manchester City, il belga ha deciso di sposare il progetto Napoli con entusiasmo. In conferenza stampa si è detto motivato e pronto a dare un contributo importante per la crescita del club, dichiarando di voler fare la differenza anche in questa nuova fase della sua carriera.

Non meno importante è l’arrivo di Noa Lang, talentuoso esterno offensivo proveniente dal PSV. Giocatore veloce, tecnico e imprevedibile, Lang porterà fantasia al gioco offensivo azzurro. In conferenza stampa ha mostrato carattere, promettendo ai tifosi spettacolo e impegno. La sua presenza aggiunge qualità e varietà alle scelte offensive di Conte.

Il mercato mirato

Per completare il reparto offensivo, Conte aveva richiesto un attaccante da alternare a Lukaku, e il club ha risposto portando a casa Lorenzo Lucca. Giovane ma già maturo, Lucca rappresenta un investimento importante per il presente e per il futuro. Con le sue caratteristiche fisiche e tecniche, sarà una pedina chiave nel nuovo scacchiere azzurro e anche della Nazionale di Gattuso.

Arrivato dopo una trattativa condotta lontano dai riflettori, Lucca si unisce a De Bruyne e Lang in un mercato che ha dato segnali forti. Il Napoli non si accontenta e punta a tornare grande, con l’ambizione di aprire un nuovo ciclo vincente. C’è però un giocatore pronto a lasciare la squadra partenopea. Si tratta di Giacomo Raspadori.

La destinazione

L’attaccante italiano potrebbe presto lasciare il capoluogo partenopeo. Ci sono gli occhi di diversi club su di lui. Soprattutto in Serie A, Raspadori, è seguitissimo da una squadra in particolare che, ipoteticamente, potrebbe puntare su di lui. A Napoli dal 2023, potrebbe andare via questa estate.

Sulle sue tracce ci sarebbe infatti la Roma del neo-tecnico Gian Piero Gasperini. I giallorossi potrebbero portarlo nella Capitale. Lo scorso anno, Raspadori, con il Napoli ha racimolato ben 29 presenze: è riuscito a segnare in sei occasioni e ha servito ben due assist. Vedremo se partirà questa estate.