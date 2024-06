Politano verso la Roma: Napoli idea Vanderson del Monaco per sostituirlo

Non tirava buon aria tra Conte e Politano all’Inter, motivo per cui la possibilità che l’esterno vada via da Napoli non è esclusa.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nel mondo del calcio italiano, i venti del cambiamento soffiano forte. Matteo Politano, esterno del Napoli, potrebbe presto cambiare casacca e approdare nella Capitale, a giudicare dalle recenti indiscrezioni emerse dall’intersezione tra il mercato estivo e le strategie di rinforzo della Roma.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il rapporto tra Politano ed il tecnico Antonio Conte, precedentemente in carica all’Inter, sembrava ormai irrimediabilmente compromesso, e l’arrivo del medesimo allenatore alla guida del Napoli ha sollevato ulteriori interrogativi sul futuro del giocatore partenopeo.

Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, già mette in atto strategie per fronteggiare un’eventuale partenza di Politano. Sembrerebbe che Manna stia attivamente sondando il mercato per individuare un sostituto all’altezza dell’esterno napoletano, capace di garantire la versatilità e l’energia richieste da Conte per il proprio modulo di gioco.

Le voci provenienti dagli ambienti calcistici romani suggeriscono un forte interesse di Daniele De Rossi per l’acquistodi Matteo Politano, un giocatore cresciuto nelle giovanili giallorosse e che potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma. In caso di cessione di Politano, sembra che il nome in cima alla lista dei desideri di Manna sia Vanderson del Monaco, un calciatore in grado di coprire l’intera fascia e di garantire un contributo determinante sia in fase difensiva che offensiva.