Napoli, doppio colpo in attacco: Conte vuole Lukaku e non solo. Ecco su quali nomi sta lavorando Manna

Il Napoli cerca due attaccanti per Conte: Lukaku è il primo obiettivo, ma piacciono anche Gyokeres, Dovbyk, Guirassy, Gimenez, Lucca e Larsen.

NAPOLI – Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono al lavoro per assicurare ad Antonio Conte diversi innesti nel reparto offensivo, con l’obiettivo di regalare al tecnico ben due nuovi bomber.

Lukaku il primo obiettivo, ma non l’unico

Il primo nome sulla lista del Napoli è quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, reduce da una stagione in prestito alla Roma, non rientra nei piani del Chelsea, proprietario del suo cartellino, e potrebbe essere girato altrove. Gli azzurri cercano un attaccante fisicamente strutturato, capace di tramutare in gol la mole di gioco creata dalla squadra, e Lukaku sembra essere il profilo ideale.

Ma Conte non si accontenta e ha messo nel mirino anche altri profili interessanti. Piace molto Viktor Gyokeres, 26enne dello Sporting Lisbona autore di 43 gol in stagione, anche se la sua clausola rescissoria da 100 milioni di euro appare proibitiva. Più abbordabile l’ucraino Artem Dovbyk, 26 anni, bomber del Girona con un valore di mercato di 40 milioni. L’agente del giocatore ha confermato contatti con club italiani, alimentando le speranze del Napoli.

Da Guirassy a Gimenez, passando per Lucca e Larsen

Altri nomi sul taccuino di Manna sono quelli di Serhou Guirassy dello Stoccarda, 28 anni e una clausola rescissoria da 17,5 milioni, e del messicano Santiago Gimenez, 23enne del Feyenoord. Ma le sorprese non finiscono qui.

Il Corriere dello Sport rivela che i colpi in attacco potrebbero essere addirittura due, visto che Giovanni Simeone ha mercato e valuta l’addio. In questo senso, il Napoli sta seguendo con interesse Lorenzo Lucca, che l’Udinese riscatterà dal Pisa per 8 milioni, e Jorgen Strand Larsen del Celta Vigo.

Conte vuole un Napoli super competitivo e la società è pronta ad accontentarlo. Con Lukaku in cima alla lista dei desideri e una serie di alternative di grande qualità, il reparto offensivo azzurro si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione. I tifosi sognano in grande, immaginando una squadra ancora più forte e spettacolare, pronta a lottare su tutti i fronti nella prossima stagione.