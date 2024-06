Trezeguet su Conte al Napoli: “Vuole vincere subito e far trionfare il Sud”

David Trezeguet, ex compagno di Conte alla Juventus, parla dell’impatto del tecnico sulla panchina del Napoli: “Porterà carisma e voglia di vincere”.

NAPOLI – Antonio Conte, neo-allenatore del Napoli, avrà il compito di ricostruire una squadra reduce da una stagione deludente dopo la vittoria dello scudetto. Una sfida importante per un tecnico che vuole vincere ad ogni costo, come rivela David Trezeguet, suo ex compagno alla Juventus, in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

Trezeguet: Conte, una scarica di adrenalina per il Napoli

Secondo Trezeguet, l’arrivo di Conte al Napoli è stato “una scarica di adrenalina” che ha trasmesso un entusiasmo straordinario alla piazza. “Non conosce mezze misure: il suo obiettivo è vincere lo scudetto al più presto, anzi subito. Si sentirà a suo agio al Napoli e darà quello che magari negli ultimi tempi mancava alla squadra“, ha dichiarato l’ex attaccante.

In particolare, Trezeguet sottolinea l’importanza del carisma di Conte, che “darà l’impronta tecnica subito riconoscibile e interpreterà il ruolo di leader che è di importanza vitale dentro uno spogliatoio“. Un aspetto fondamentale per creare una mentalità vincente all’interno del gruppo.

Conte, un test importante anche per lui

Trezeguet è convinto che Conte farà benissimo al Napoli, nonostante la piazza delicata e la necessità di ricostruire dopo una stagione deludente. “Se ha deciso di firmare per il Napoli, significa che ci crede moltissimo e ritiene che il suo modo di lavorare possa metterlo in mostra. Sarà la sua prima esperienza al sud da tecnico, vuole verificare se in questo ambiente caloroso e passionale potrà replicare i risultati ottenuti in passato: è un test importante anche per lui“, ha spiegato.

Osimhen o Lukaku? Serve un centravanti protagonista

Interrogato sulla scelta tra Osimhen e Lukaku per l’attacco del Napoli, Trezeguet ha risposto da bomber: “Per il sistema di Conte, la prima punta è fondamentale. Avrà bisogno di un centravanti protagonista”.

Infine, l’ex attaccante della Juventus ha espresso il suo pronostico per Euro 2024, vedendo la Francia favorita grazie ai giocatori migliori e a un vivaio che resta una risorsa per il calcio internazionale. L’Italia, pur ricominciando un ciclo, potrebbe comunque arrivare tra le prime quattro.

Con Conte al timone, il Napoli si prepara a una nuova era, tra voglia di riscatto e ambizioni di vittoria. Trezeguet non ha dubbi: l’ex ct della Nazionale porterà carisma, leadership e mentalità vincente, ingredienti fondamentali per riportare gli azzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo.