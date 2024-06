Napoli, Conte ha tre incedibili: accordo per Buongiorno, rinnovo per Kvara

Il Napoli di Conte prende forma: accordo per Buongiorno, rinnovo per Kvara fino al 2027. Rrahmani, Raspadori e Lobotka intoccabili. Nel mirino Dovbyk e Gimenez.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con il neo-allenatore Antonio Conte già al lavoro per plasmare la squadra secondo le sue idee. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico sa dell’addio di Osimhen e delle voglie di Kvara di cambiare aria, ma ha già individuato i suoi intoccabili e i possibili rinforzi.

Accordo per Buongiorno, De Laurentiis pronto al braccio di ferro con il Torino

Il Napoli è vicino all’accordo con Alessandro Buongiorno, talentuoso difensore del Torino. Il ds Manna e l’agente del giocatore, Beppe Riso, hanno un’intesa virtuale, con il centrale granata che non è indifferente alla corte azzurra e di Conte. Tuttavia, il presidente del Torino Cairo non fa sconti e chiede 55 milioni di euro, senza contropartite tecniche. De Laurentiis si prepara al braccio di ferro per portare Buongiorno all’ombra del Vesuvio.

Rinnovo fino al 2027 per Kvara, clausola da 100-120 milioni

Nonostante le voci di un possibile addio, il Napoli è determinato a trattenere Kvara. Il piano del ds Manna è chiaro: rinnovo fino al 2027, con un ingaggio che toccherebbe il tetto massimo di 7,5 milioni di euro lordi, e inserimento di una clausola rescissoria valida per l’estero da 100-120 milioni. Un’operazione che gli azzurri vogliono chiudere entro poche settimane.

Rrahmani, Raspadori e Lobotka: i tre intoccabili di Conte

Non tutti i giocatori del Napoli sono sul mercato. Per Conte, infatti, ci sono tre intoccabili: Rrahmani in difesa, Raspadori in attacco e Lobotka a centrocampo. Un nucleo di giocatori su cui il tecnico vuole costruire il suo Napoli.

Nel mirino Dovbyk, Gimenez e non solo

Per rinforzare l’attacco, il Napoli segue con interesse Artem Dovbyk, rivelazione della stagione con il Girona, e Santiago Gimenez del Feyenoord. Ma non finisce qui: gli azzurri stanno pressando il Genoa per Albert Gudmundsson (che ha chiesto Ostigard) e hanno effettuato un vecchio sondaggio per Zito Luvumbo del Cagliari, valutato 10 milioni.

Il Napoli di Conte inizia a prendere forma, tra rinnovi importanti (Kvara), accordi in dirittura d’arrivo (Buongiorno) e obiettivi di mercato intriganti (Dovbyk, Gimenez). Con un nucleo di intoccabili e innesti mirati, gli azzurri vogliono costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, pronta a lottare su tutti i fronti.