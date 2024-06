Napoli, Simeone verso l’addio: proposto al Torino per Buongiorno – REPUBBLICA

Il Napoli potrebbe cedere Simeone al Torino per arrivare a Buongiorno. Conte ha individuato in Lorenzo Lucca il possibile sostituto.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione in attacco. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Giovanni Simeone, protagonista della conquista dell’ultimo scudetto, sarebbe pronto a lasciare gli azzurri in cerca di maggiore continuità.

Simeone proposto al Torino per Buongiorno

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, avrebbe proposto Simeone al Torino nell’ambito della trattativa per Alessandro Buongiorno, difensore centrale nel mirino degli azzurri. Un’operazione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa: il Napoli si assicurerebbe un rinforzo per la retroguardia, il Torino acquisirebbe un attaccante di provata esperienza e Simeone troverebbe più spazio rispetto a quanto accaduto nell’ultima stagione.

Conte punta Lorenzo Lucca come sostituto

In caso di partenza di Simeone, il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte avrebbe già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Lorenzo Lucca, 23enne attaccante che ha ben figurato nella sua prima stagione in Serie A con la maglia dell’Udinese.

La Repubblica parla di una “vera e propria rivoluzione” in attacco per il Napoli, con la prospettiva di acquistare due nuovi attaccanti per ripartire con slancio nella prossima stagione.

Simeone, da protagonista dello scudetto a partente

Giovanni Simeone era stato uno dei grandi artefici della conquista dell’ultimo scudetto del Napoli, realizzando ben nove reti, alcune delle quali decisive, pur partendo spesso dalla panchina. Tuttavia, nell’ultima annata, complice anche l’avvicendamento di allenatori sulla panchina azzurra, l’argentino ha trovato ancora meno spazio, maturando così l’idea di cambiare aria.

Il Napoli si prepara a una stagione di cambiamenti in attacco, con Simeone che potrebbe salutare e Lorenzo Lucca individuato da Conte come possibile rinforzo. La trattativa con il Torino per Buongiorno potrebbe essere la chiave per sbloccare il mercato azzurro e dare il via a una nuova era offensiva per il club partenopeo.