Conte-Buongiorno, spunta un retorscena sull’incontro a Torino. I dettagli

Emergono dettagli sull’incontro tra Antonio Conte e Alessandro Buongiorno a Torino: il tecnico del Napoli ha esposto il suo progetto al difensore.

TORINO – Spuntano nuovi dettagli sull’incontro avvenuto tra Antonio Conte, neo-allenatore del Napoli, e Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della nazionale italiana, nella serata di giovedì 6 giugno a Torino. Un faccia a faccia che testimonia la forte volontà del club partenopeo di assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrale.

Conte e Buongiorno a cena: 20 minuti per esporre il progetto

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Cerchione su X (ex Twitter), Antonio Conte e suo fratello Gianluca hanno cenato presso il ristorante di Vincenzo Capuano a Torino. Subito dopo, i due hanno raggiunto Alessandro Buongiorno al Grand Cru Champagne e Gourmet, dove il difensore li ha accolti e ospitati.

L’incontro è durato una ventina di minuti, durante i quali il nuovo allenatore del Napoli ha avuto l’opportunità di esporre a Buongiorno il proprio progetto e la ferma volontà di averlo come perno della difesa azzurra, con compiti di impostazione.

Il Napoli fa sul serio: offerti 35 milioni più bonus

La presenza di Conte a Torino conferma quanto il Napoli faccia sul serio per Buongiorno. Il club partenopeo, secondo indiscrezioni, avrebbe già presentato un’offerta di 35 milioni di euro più bonus al Torino per assicurarsi le prestazioni del difensore.

Tuttavia, al momento, il presidente granata Urbano Cairo non avrebbe ancora accettato la proposta azzurra, in attesa di valutare eventuali rilanci o contropartite tecniche.

Buongiorno, il profilo ideale per la difesa di Conte

Antonio Conte e il Napoli vedono in Alessandro Buongiorno il profilo ideale per guidare e blindare la difesa azzurra nella prossima stagione. Il giovane centrale, protagonista di un’ottima annata con la maglia del Torino e già nel giro della nazionale italiana, sembra avere tutte le caratteristiche richieste dal tecnico salentino per il suo progetto.

La cena di Torino testimonia la determinazione di Conte nel voler convincere Buongiorno a vestire la maglia del Napoli. Ora la palla passa alle società, chiamate a trovare un accordo economico che possa soddisfare tutte le parti in causa.