Di Lorenzo-Napoli: Un gesto di De Laurentiis non passa inosservato

Di Lorenzo-Napoli, il dialogo riprende dopo la rottura. De Laurentiis osserva in silenzio. Il futuro del capitano resta incerto.

Dopo la fragorosa rottura di fine campionato, il discorso tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sembra essere appena ricominciato. Ieri, il nuovo allenatore Antonio Conte ha ribadito la sua volontà di fare del capitano azzurro il perno del suo Napoli, mentre l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha esplicitato le ragioni del suo assistito, che chiede la cessione.

De Laurentiis, presenza discreta ma costante

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha partecipato direttamente alla riunione, lasciando che a gestire la situazione fossero il direttore sportivo Giovanni Manna e l’allenatore Antonio Conte. Tuttavia, la sua presenza, seppur discreta, è stata costante. Un gesto che non è passato inosservato e che dimostra l’importanza della questione per il club partenopeo.

Due ore di colloquio cordiale ma fermo

L’incontro tra le parti è durato due ore e si è svolto in un clima estremamente cordiale, ma con toni fermi. Giuffredi ha spiegato le ragioni di Di Lorenzo, mentre Conte ha ascoltato e compreso, ribadendo però la sua posizione irremovibile: il capitano non sarà ceduto, perché fondamentale per il suo progetto e per il suo Napoli. Nel frattempo, Manna ha lavorato di fioretto per cercare di mediare tra le parti.

Capitolo riaperto dopo l’Europeo

Il Corriere dello Sport rivela che il capitolo Di Lorenzo sarà riaperto dopo la fase a gironi dell’Europeo. Il giocatore, attualmente in ritiro in Germania con la Nazionale italiana, è giustamente concentrato sull’impegno azzurro. Tuttavia, la stretta di mano tra le parti lascia intendere che il dialogo riprenderà una volta conclusa questa prima fase della competizione europea.

Il futuro di Di Lorenzo resta incerto

Nonostante la ferma posizione di Conte, il futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli resta incerto. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle eventuali offerte che arriveranno sul tavolo del presidente De Laurentiis. Una cosa è certa: la questione terrà banco per tutta l’estate e il gesto del patron azzurro di lasciare la gestione della situazione a Manna e Conte dimostra quanto la vicenda sia delicata e importante per il futuro del club.

Segui Napolipiu.com per restare aggiornato su tutti gli sviluppi del calciomercato azzurro.