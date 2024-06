Sarri: “Napoli, l’esperienza più intensa della mia carriera, comprerò casa. Ho perso lo scudetto per un errore”

Sarri si confessa: “A Napoli l’esperienza più intensa. Comprerò casa lì, nonostante la Juve”. Ricordi, rimpianti e futuro per l’ex tecnico azzurro.

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni toccanti in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua esperienza in azzurro e parlando del suo futuro. “Il Napoli, l’esperienza più intensa della mia carriera”, ha confessato il tecnico, nonostante il suo passaggio alla Juventus abbia incrinato i rapporti con una parte della tifoseria.

“Abbiamo perso lo scudetto in albergo”

Sarri ha ricordato con amarezza l’episodio del 2018, quando il Napoli perse lo scudetto mentre era in ritiro: “Si può ridere finché si vuole, ma andò così. Ci fu un errore clamoroso, poi anche riconosciuto, di uno degli arbitri migliori, Orsato, in Inter-Juventus. Noi eravamo in ritiro in albergo: uscii dalla mia stanza incazzato nero, volevo spaccare tutto, ma dovevo tirare su di morale i ragazzi. Li vidi seduti sulle scale dell’hotel, piangevano. Era già troppo tardi: noi perdemmo con la Fiorentina e lo scudetto andò alla Juve”.

“Alla Juve un percorso di grande sofferenza”

Due anni dopo, Sarri è passato alla Juventus, vincendo lo scudetto: “Fu un percorso di grande sofferenza, con tanto di discussioni in famiglia. Diciamo che da tifoso del Napoli ho fatto fatica. Non avrei dovuto lasciare il Chelsea, ecco”.

“Comprerò casa a Napoli”

Nonostante il rapporto non sempre facile con De Laurentiis, Sarri ha espresso gratitudine per aver allenato la squadra per cui tifava da bambino: “Con De Laurentiis ho avuto un rapporto non sempre facile, ma lo ringrazierò sempre per avermi dato la possibilità di allenare la squadra per cui tifavo da bambino. Comprerò casa a Napoli”.