Conte a Giuffredi: “Di Lorenzo intoccabile, sarà il mio capitano. Mai alla Juve”

Conte a ribadito a Giuffredi che Di Lorenzo è intoccabile. Il tecnico leccese si oppone fermamente alla cessione. Mai alla Juve.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo infiamma il calciomercato del Napoli. Mentre il procuratore del terzino, Mario Giuffredi, ha messo sul tavolo l’offerta della Juventus, il nuovo allenatore azzurro Antonio Conte ha una posizione chiara e decisa: Di Lorenzo non si muove da Napoli.

Conte: “Di Lorenzo al centro del mio progetto“

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, nel corso dell’incontro di ieri al Grand Hotel Parker’s con Giuffredi, Conte ha ribadito con forza la sua volontà di puntare su Di Lorenzo come perno del suo Napoli. “Conte ha fatto quello che doveva fare. E ha detto quello che voleva dire a Mario Giuffredi, il potente agente di Di Lorenzo ovvero che il capitano è al centro del suo progetto e del suo spogliatoio, che conta molto su di lui e che è uno degli intoccabili”, scrive il quotidiano.

“Farò di tutto per trattenerlo, non andrà alla Juventus“

Ma Conte non si è limitato a questo. “Non solo: ha ribadito che farà di tutto per convincerlo a restare e che non andrà da nessuno parte, tantomeno alla Juventus. Lì, proprio no, ha sottolineato”, si legge ancora su “Il Mattino”. Una presa di posizione netta, quella del tecnico leccese, che ha confidato a Giuffredi un retroscena interessante: “Quando ha accettato la panchina azzurra ha detto al presidente che può anche non prendergli nessuno, basta che restano lui e Kvara”.

Di Lorenzo sarà il “capitano del Napoli della ricostruzione”

Conte vede in Di Lorenzo il leader del suo nuovo Napoli, il “capitano del Napoli della ricostruzione”, come scrive “Il Mattino”. “Vuole che sia ‘il capitano’ del Napoli della ricostruzione. E lì vicino c’era anche il ds Giovanni Manna: poche settimana qui, ma ha già preso ogni cosa in mano”, si legge ancora sul quotidiano.

Parole forti, quelle di Conte, che dimostrano la sua determinazione nel voler trattenere Di Lorenzo e la sua opposizione a qualsiasi tentativo della Juventus di strappare il terzino alla maglia azzurra. Una battaglia di mercato che si preannuncia intensa e appassionante.

Vuoi sapere come si evolverà la situazione di Di Lorenzo? Vuoi essere il primo a conoscere le prossime mosse di Conte e del Napoli? Continua a seguire Napolipiu.com: ti terremo aggiornato in tempo reale su ogni sviluppo di questa intricata vicenda di calciomercato.