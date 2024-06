Giuffredi: “Di lorenzo andrà alla Juve”. La risposta di Conte: “Farò la guerra per tenerlo”

Summit tra Conte, Manna e Giuffredi per Di Lorenzo: nessuna fumata bianca. Il capitano vuole la Juventus, l’allenatore si oppone.

NAPOLI. Il futuro di Giovanni Di Lorenzo resta un rebus. Nell’atteso incontro tra Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, e Mario Giuffredi, agente del capitano azzurro, non si è trovata alcuna fumata bianca. La volontà del giocatore di lasciare il club partenopeo, già espressa pubblicamente nei giorni scorsi, è stata ribadita durante il summit.

Conte e Manna presenti, assenti De Laurentiis e Chiavelli

All’incontro, tenutosi presso l’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele, erano presenti anche Giovanni Manna, neo direttore sportivo del Napoli. Significative, invece, le assenze del presidente Aurelio De Laurentiis e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli, che hanno lasciato l’albergo senza incrociare Giuffredi.

Juventus in pressing, Conte non molla

Secondo quanto riportato da Antonio Albanese, giornalista di Sportitalia e Gazzetta.it, la Juventus resta in pressing per Di Lorenzo. Nonostante il summit, non c’è stato un avvicinamento tra le parti e il giocatore conferma la sua volontà di cambiare maglia in questa sessione di calciomercato.

Conte, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di mollare facilmente il suo capitano. “Farò la guerra per tenerlo“, avrebbe detto l’allenatore durante l’incontro, manifestando il suo disappunto per un eventuale trasferimento di Di Lorenzo alla Juventus.

Patto di non belligeranza fino al 30 giugno

Nonostante le posizioni divergenti, il summit si è svolto in un clima sereno. Albanese parla di un “patto di non belligeranza” tra le parti fino al 30 giugno. Conte si è mostrato disponibile al dialogo, ma non ha cambiato la sua linea: vuole trattenere Di Lorenzo a tutti i costi.

Il futuro di Di Lorenzo resta un’incognita

Il vertice tra Conte, Manna e Giuffredi non ha sciolto i nodi sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il giocatore sembra determinato a lasciare il Napoli, con la Juventus in prima fila, ma il nuovo allenatore azzurro non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente. Una situazione che rischia di diventare una telenovela dell’estate.

