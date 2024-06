Di Lorenzo molto teso, L’agente vuole portarlo via. Sky svela il problema del capitano

Di Lorenzo turbato e teso dopo l’incontro con Conte e Manna. L’agente Giuffredi svela i motivi del malessere del capitano. Il suo futuro al Napoli resta in bilico.

L’incontro tra Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, Giovanni Manna, direttore sportivo, e Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, non sembra aver prodotto i risultati sperati. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il capitano azzurro resta fermo nella sua volontà di lasciare il club partenopeo.

Giuffredi svela i motivi del malessere di Di Lorenzo

Durante il summit, Giuffredi ha spiegato a Conte i motivi che hanno portato Di Lorenzo a valutare la possibilità di dire addio al Napoli. Diverse vicende accadute nel corso della stagione e successivamente hanno provocato un evidente malessere nel giocatore, che appare turbato e teso per tutta una serie di situazioni che lo hanno coinvolto.

Conte ribadisce l’importanza di Di Lorenzo per il suo Napoli

Dal canto suo, Antonio Conte ha ribadito quanto Giovanni Di Lorenzo sia imprescindibile per il suo progetto tecnico. L’allenatore leccese ha ascoltato e compreso le motivazioni del calciatore, mostrando disponibilità al dialogo e all’ascolto delle sue ragioni.

Manna al lavoro per ricomporre la frattura

Ora la palla passa a Giovanni Manna, che dovrà cercare di ricomporre una situazione non facile. Il direttore sportivo del Napoli si trova di fronte a un compito arduo, vista la ferma volontà di Di Lorenzo di cambiare aria e il suo stato d’animo tutt’altro che sereno.

Il futuro di Di Lorenzo resta un rebus

L’incontro tra Conte, Manna e Giuffredi non ha sciolto i nodi sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il giocatore sembra determinato a lasciare il Napoli, ma il nuovo allenatore non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente. Una situazione complicata, che rischia di tenere banco per diverse settimane.

