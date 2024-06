Conte-Manna, vertice di mercato: Due calciatori nel mirino

Summit Napoli, Conte parla di mercato con il DS Manna. Il tecnico leccese ha indicato i rinforzi per la difesa azzurra.

Durante il summit di calciomercato che ha visto la partecipazione di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, si è parlato anche di possibili rinforzi per la squadra azzurra. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, il tecnico leccese avrebbe espresso le sue preferenze per rinforzare la rosa partenopea.

Conte lascia il summit in anticipo

Antonio Conte ha lasciato l’Hotel Parker’s, sede dell’incontro, prima degli altri partecipanti, partendo alla volta di Torino dopo una serie di appuntamenti che lo hanno tenuto impegnato per tutta la giornata. Il direttore sportivo Giovanni Manna, invece, si è trattenuto in hotel per incontrare Mario Giuffredi, agente di diversi giocatori del Napoli, tra cui Giovanni Di Lorenzo.

Buongiorno e Hermoso nel mirino del Napoli

Oltre alla questione Di Lorenzo e alle difficoltà ambientali che il capitano sta vivendo, nel vertice si è discusso anche di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Ugolini, il primo nome sulla lista di Conte sarebbe quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino che ha impressionato il tecnico leccese.

Ma non solo Buongiorno: Conte avrebbe espresso il suo gradimento anche per Mario Hermoso, difensore spagnolo dell’Atletico Madrid. Tuttavia, l’ingaggio del giocatore, al momento, sarebbe leggermente superiore ai parametri del club partenopeo, un ostacolo che potrebbe complicare l’eventuale trattativa.

Il Napoli lavora per accontentare Conte

Il summit di mercato ha dimostrato come il Napoli sia al lavoro per cercare di accontentare le richieste di Antonio Conte e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I nomi di Buongiorno e Hermoso sono sul taccuino del direttore sportivo Manna, che dovrà valutare la fattibilità delle operazioni.

Tifosi in attesa di novità

I tifosi del Napoli attendono con ansia novità dal calciomercato azzurro. L’arrivo di Antonio Conte ha acceso l’entusiasmo della piazza, che ora spera in colpi importanti per rinforzare la squadra e renderla competitiva su tutti i fronti. I nomi di Buongiorno e Hermoso stuzzicano la fantasia dei sostenitori partenopei, che sognano una difesa di alto livello per la prossima stagione.

